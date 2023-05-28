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«Кубок будущего»: турнир для хоккеистов из России и Беларуси стартовал в Минске

28.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Кубок будущего»: турнир для хоккеистов из России и Беларуси стартовал в Минске
 Фото: МТРК «МИР»

Федерации хоккея Беларуси и России приняли решение перенести Кубок Черного моря из Стамбула в Минск. Турнир переименовали. Он получил название «Кубок будущего». В соревнованиях примут участие два состава сборной России и молодежные сборные Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Две команды и несколько сотен болельщиков. У них своя экипировка. Специально к этому матчу подбирали форму и кричалки. Некоторые даже разучивали специальный танец. Чем не чирлидинг? В помощь зрителям дополнительная группа поддержки – спортивные талисманы.

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Первый период матча был самым напряженным. Команда России смогла забросить три шайбы. Это дало фору в очках и моральное преимущество.

«Ребята хорошо подготовились, хорошо настроились на игру. В принципе, это дало результат, хороший задел. И уже потом психологически было легче дальше играть. Хотя я бы не сказал, что игра была легкая», – отметил главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ.

«Подъем слишком ранний был. У нас в МХЛ в час дня игры есть. А так, мне лучше игры даются утром – больше сил, поэтому все отлично было. Огромное получили удовольствие. Надеемся получать весь турнир. Каждый матч выжимать любой момент. Кайфовать от хоккея», – сказал нападающий молодежной сборной России Иван Янченко.

Во втором периоде игра выровнялась. Правда, хоккеисты белорусской сборной получили слишком много штрафных минут за задержку времени и нарушение численности состава.

«Установка была победить, не получилось. Мы робко начали, хотя по началу игры были неплохие моменты забить. И, используя мы эти шансы, кто знает, как бы там все повернулось. Но затем удаления совершенно ненужные, кое-какие ошибки, на которые мы обращали внимание», – рассказал главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Стась.

Лучшим игроком этого матча у белорусской сборной признали Даниила Карповича. Показал и свою технику, и катание, был лидером на льду.

«Самый принципиальный матч – со сборной России. Мне турнир 3х3 и Беларусь 21 не так интересны. В первые два матча буду выкладываться по полной. Это основные матчи для нас», – заявил капитан молодежной сборной Беларуси Даниил Карпович.

Командам еще предстоит провести разбор игры. Но болельщики при любом счете остаются верными команде.

«Они такие быстрые, так быстро забивают, как будто какие-то электрички», – отметил болельщик Александр Штермер.

«За сборную Беларуси болею, потому что в ней играет в данный момент мой внук», – признался болельщик Александр Бухтаревич.

Результат встречи – 5:1. Но впереди еще девять матчей. Турнир продлится четыре дня. Победителей выберут по круговой системе. У кого больше очков, тот и получит кубок.

У этого турнира два формата. Кроме игр 5х5, пройдет отдельный турнир в формате 3х3 – там сразу система плей-офф.



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Теги: Минск
 
 
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