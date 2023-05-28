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«Кубок будущего»: турнир для хоккеистов из России и Беларуси стартовал в Минске
28.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Федерации
Две команды и несколько сотен болельщиков. У них своя экипировка. Специально к этому матчу подбирали форму и кричалки. Некоторые даже разучивали специальный танец. Чем не чирлидинг? В помощь зрителям дополнительная группа поддержки – спортивные талисманы.
«Ребята хорошо подготовились, хорошо настроились на игру. В принципе, это дало результат, хороший задел. И уже потом психологически было легче дальше играть. Хотя я бы не сказал, что игра была легкая», – отметил главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ.
«Подъем слишком ранний был. У нас в МХЛ в час дня игры есть. А так, мне лучше игры даются утром – больше сил, поэтому все отлично было. Огромное получили удовольствие. Надеемся получать весь турнир. Каждый матч выжимать любой момент. Кайфовать от хоккея», – сказал нападающий молодежной сборной России Иван Янченко.
Во втором периоде игра выровнялась. Правда, хоккеисты белорусской сборной получили слишком много штрафных минут за задержку времени и нарушение численности состава.
Лучшим игроком этого матча у белорусской сборной признали Даниила Карповича. Показал и свою технику, и катание, был лидером на льду.
Командам еще предстоит провести разбор игры. Но болельщики при любом счете остаются верными команде.
«За сборную Беларуси болею, потому что в ней играет в данный момент мой внук», – признался болельщик Александр Бухтаревич.
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«Кубок будущего»: в Минске стартовал новый турнир по хоккею для спортсменов из России и Беларуси
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