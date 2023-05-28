«Кубок будущего»: турнир для хоккеистов из России и Беларуси стартовал в Минске

«Установка была победить, не получилось. Мы робко начали, хотя по началу игры были неплохие моменты забить. И, используя мы эти шансы, кто знает, как бы там все повернулось. Но затем удаления совершенно ненужные, кое-какие ошибки, на которые мы обращали внимание», – рассказал главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Стась.

Лучшим игроком этого матча у белорусской сборной признали Даниила Карповича. Показал и свою технику, и катание, был лидером на льду.

«Самый принципиальный матч – со сборной России. Мне турнир 3х3 и Беларусь 21 не так интересны. В первые два матча буду выкладываться по полной. Это основные матчи для нас», – заявил капитан молодежной сборной Беларуси Даниил Карпович.

Командам еще предстоит провести разбор игры. Но болельщики при любом счете остаются верными команде.

«Они такие быстрые, так быстро забивают, как будто какие-то электрички», – отметил болельщик Александр Штермер.

«За сборную Беларуси болею, потому что в ней играет в данный момент мой внук», – признался болельщик Александр Бухтаревич.



Результат встречи – 5:1. Но впереди еще девять матчей. Турнир продлится четыре дня. Победителей выберут по круговой системе. У кого больше очков, тот и получит кубок.



У этого турнира два формата. Кроме игр 5х5, пройдет отдельный турнир в формате 3х3 – там сразу система плей-офф.