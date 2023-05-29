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Международные соревнования по акробатическому рок-н-роллу проходят в Беларуси

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Впервые в истории в Беларуси проходят международные соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Участвуют страны Содружества, Испания, Великобритания и Китай. Вместе со зрителями восхитилась танцами и корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Танцевать, не останавливаться и постоянно выбрасывать ноги вперед и вверх в минуту до 50-ти раз – таковы правила акробатического рок-н-ролла. В этом танце одновременно нужно показать и эмоции, и сложные элементы.

«Первое табу – безопасность партнерши. Если ты видишь, как судья, что партнер не контролирует полет, то оценка снижается. Динамика танца, работу, техника ног и рук, безопасность, чистота исполнения, приземления, хореография присутствует определенная, конечно же. Общее впечатление и харизма. Вот основные критерии», – заявил главный судья конкурса Иван Сбитнев.

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Свой номер пары представляют несколько раз. Это значит, что участники из отборочного тура прошли в финал. Там танец нужно будет повторить. Потому пока одни выступают – другие тренируются.

«Все, что мы делаем на сцене, мы за 6 тренировок поставили эту программу, выучили трюки. Это прям очень быстрая подготовка у нас считается. Мы будем брать чистотой исполнения акробатических элементов, хорошей техникой ног, харизмой, красивыми улыбками и любовью к рок-н-роллу», – сказала участница конкурса из Беларуси Полина Леонова.

«Я в этом всем относительно недавно. И мне очень сложно судить эти костюмы. Конечно, по сравнению с бальными, это немножко нестандартно, потому что мы привыкли, что у нас практически все закрыто. А тут прям разные костюмы могут быть», – отметил белорусский участник Антон Ведякин.

В Беларуси акробатический рок-н-ролл – новый вид спорта. На конкурс пригласили участников из смежных танцевальных направлений.

«Коллеги из России прислали нам специалистов высокого класса: тренера чемпионов мира и Европы. И мы готовили пары. Нам понадобилось 5 месяцев, чтобы подготовить конкурентную пару для международного турнира по акробатическому рок-н-роллу», – заявил председатель Белорусской ассоциации танцевального спорта Антон Юспа.

Именно представителей России считают главными соперниками на площадке. Их школа – в мировых топах.

«У нас тематическое выступление называется «Матрица». Костюмы шились, мы делали эскиз, а также брали музыку непосредственно из фильма и ставили постановку на основе сюжета», – сказала участница конкурса из России Александра Позняк.

«Популярная это тема, мощная и интересная. Можно красиво ее обыграть. Очень много поддержек. 6 трюков у нас, где Саша подлетает, прыгает. Я ее кручу», – сообщил партнер Александры по танцам Макар Проскурдин.

Акробатический рок-н-ролл называют атакующим видом спорта. Это танец со сложной координацией. Партнершу поднимают и ловят в воздухе. Мастер-класс участникам показали пятикратные чемпионы мира Иван Юдин и Ольга Сбитнева. Легендарная пара выступила вне конкурса.



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Мастер-класс участникам показали пятикратные чемпионы мира Иван Юдин и Ольга Сбитнева.
 
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