Международные соревнования по акробатическому рок-н-роллу проходят в Беларуси

«Все, что мы делаем на сцене, мы за 6 тренировок поставили эту программу, выучили трюки. Это прям очень быстрая подготовка у нас считается. Мы будем брать чистотой исполнения акробатических элементов, хорошей техникой ног, харизмой, красивыми улыбками и любовью к рок-н-роллу», – сказала участница конкурса из Беларуси Полина Леонова.



«Я в этом всем относительно недавно. И мне очень сложно судить эти костюмы. Конечно, по сравнению с бальными, это немножко нестандартно, потому что мы привыкли, что у нас практически все закрыто. А тут прям разные костюмы могут быть», – отметил белорусский участник Антон Ведякин.

В Беларуси акробатический рок-н-ролл – новый вид спорта. На конкурс пригласили участников из смежных танцевальных направлений.

«Коллеги из России прислали нам специалистов высокого класса: тренера чемпионов мира и Европы. И мы готовили пары. Нам понадобилось 5 месяцев, чтобы подготовить конкурентную пару для международного турнира по акробатическому рок-н-роллу», – заявил председатель Белорусской ассоциации танцевального спорта Антон Юспа.

Именно представителей России считают главными соперниками на площадке. Их школа – в мировых топах.



«У нас тематическое выступление называется «Матрица». Костюмы шились, мы делали эскиз, а также брали музыку непосредственно из фильма и ставили постановку на основе сюжета», – сказала участница конкурса из России Александра Позняк.

«Популярная это тема, мощная и интересная. Можно красиво ее обыграть. Очень много поддержек. 6 трюков у нас, где Саша подлетает, прыгает. Я ее кручу», – сообщил партнер Александры по танцам Макар Проскурдин.



Акробатический рок-н-ролл называют атакующим видом спорта. Это танец со сложной координацией. Партнершу поднимают и ловят в воздухе. Мастер-класс участникам показали пятикратные чемпионы мира Иван Юдин и Ольга Сбитнева. Легендарная пара выступила вне конкурса.