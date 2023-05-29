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Лукашенко: Стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана будет и далее укрепляться
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ильхама Алиева и всех азербайджанцев с
Президент Беларуси заявил, что стратегическое партнерство Минска и Баку будет и далее укрепляться.
Кроме того, Лукашенко констатировал, что экономика Азербайджана развивается динамично, а сама страна играет ключевую роль в регионе и все больше поднимает свой авторитет на международной арене.
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Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева и всех азербайджанцев с Днем независимости республики.
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