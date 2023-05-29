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Лукашенко: Стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана будет и далее укрепляться

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ильхама Алиева и всех азербайджанцев с Днем независимости поздравил Александр Лукашенко. Глава Беларуси пожелал президенту Азербайджана и его семье доброго здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу мирного неба и процветания, сообщает «МИР 24».

Президент Беларуси заявил, что стратегическое партнерство Минска и Баку будет и далее укрепляться.

«Глубоко убежден, стратегическое партнерство Минска и Баку, в основе которого лежат взаимный интерес и традиционно дружественные доверительные отношения, будет и далее укрепляться, прирастая новыми формами и направлениями», – говорится в тексте поздравления.

Кроме того, Лукашенко констатировал, что экономика Азербайджана развивается динамично, а сама страна играет ключевую роль в регионе и все больше поднимает свой авторитет на международной арене.

В этот день в 1918 году республика стала первым светским демократическим государством на мусульманском Востоке. Первая Азербайджанская республика просуществовала всего 23 месяца, но заложила основы внутренней политики на век вперед. Тогда были приняты конституция, гимн и флаг. Азербайджанский язык объявлен государственным, создана национальная армия.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева и всех азербайджанцев с Днем независимости республики.
 
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