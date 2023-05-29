Соболенко обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису. В первом поединке она взяла верх над украинкой Мартой Костюк, сообщает «МИР 24».

Поединок продолжался чуть больше часа и завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 в пользу белоруски. За выход в третий круг Соболенко сразится со своей соотечественницей Ириной Шиманович. В первом круге он взяла верх над Панной Удварди из Венгрии.