ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: китайские астронавты на Луне и дебют «Русалочки»

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китай намерен отправить своих астронавтов на Луну до 2030 года. Также планируется расширить орбитальную космическую станцию «Тяньгун» дополнительным модулем, сообщает ABC News. Кроме того, КНР намерен отправить беспилотный летательный аппарат к одному из астероидов Солнечной системы. Известно, что 29 мая к станции «Тяньгун» отправится новый экипаж в составе трех человек, в числе которых впервые будет гражданское лицо – профессор пекинского института аэрокосмических исследований Гуй Хайчао. Он станет экспертом по полезной нагрузке.

Фильм «Русалочка» занял первое место по сборам в дебютный уик-энд. За два дня лента собрала 117,5 миллионов долларов в США и Канаде и еще 68 миллионов долларов в мире, сообщает France 24. Фильм вызвал скандал еще до выхода в прокат, так как заглавную роль отдали темнокожей актрисе Холли Бейли. Он является ремейком одноименного диснеевского мультфильма 1989 года. Другие роли в фильме исполнили Хавьер Бардем (король Тритон) и Мелисса Маккарти (Урсула).

В Туркменистане готовятся отметить Международный день защиты детей. В парках и культурно-развлекательных центрах 1 июня организуют музыкально-досуговые мероприятия и конкурсы, сообщает Turkmenportal. В ашхабадском парке «Ташкент» и культурно-развлекательном центре «Алем» состоятся праздничные концерты. В столичном Дворце детей-сирот имени шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна организуют благотворительную акцию с раздачей подарков нуждающимся.

Пенсионерам в Казахстане разрешили снять все накопления в ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд), чтобы улучшить жилищные условия или оплатить лечение. Новая норма вступит в силу с 1 июля, сообщает «Казахстанская правда». Для получения выплат на приобретение нового жилья следует обратиться в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня. Для получения выплат на оплату лечения нужно обращаться только в «Отбасы банк», пояснили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Экипаж отправился на вертолете Ми-8, сообщает БелТА. Известно, что спасатели из Беларуси не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС участвовала в ликвидации лесных пожаров на территории России, Греции, Латвии и Грузии, а также оказывала помощь пострадавшим от наводнения жителям Сербии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астронавты из Китая могут высадиться на Луне в ближайшие годы. Фильм «Русалочка» занял первое место по кассовым сборам за премьерные выходные.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2023
Mir24.TV Belarus
29.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика