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О чем пишут мировые СМИ: китайские астронавты на Луне и дебют «Русалочки»
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Китай намерен отправить своих астронавтов на Луну до 2030 года. Также планируется расширить орбитальную космическую станцию «Тяньгун» дополнительным модулем, сообщает
Фильм «Русалочка» занял первое место по сборам в дебютный уик-энд. За два дня лента собрала 117,5 миллионов долларов в США и Канаде и еще 68 миллионов долларов в мире, сообщает
В Туркменистане готовятся отметить Международный день защиты детей. В парках и культурно-развлекательных центрах 1 июня организуют музыкально-досуговые мероприятия и конкурсы, сообщает
Пенсионерам в Казахстане разрешили снять все накопления в ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд), чтобы улучшить жилищные условия или оплатить лечение. Новая норма вступит в силу с 1 июля, сообщает
Белорусские спасатели прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Экипаж отправился на вертолете Ми-8, сообщает
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Астронавты из Китая могут высадиться на Луне в ближайшие годы. Фильм «Русалочка» занял первое место по кассовым сборам за премьерные выходные.
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