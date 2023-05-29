О чем пишут мировые СМИ: китайские астронавты на Луне и дебют «Русалочки»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китай намерен отправить своих астронавтов на Луну до 2030 года. Также планируется расширить орбитальную космическую станцию «Тяньгун» дополнительным модулем, сообщает ABC News . Кроме того, КНР намерен отправить беспилотный летательный аппарат к одному из астероидов Солнечной системы. Известно, что 29 мая к станции «Тяньгун» отправится новый экипаж в составе трех человек, в числе которых впервые будет гражданское лицо – профессор пекинского института аэрокосмических исследований Гуй Хайчао. Он станет экспертом по полезной нагрузке.

Фильм «Русалочка» занял первое место по сборам в дебютный уик-энд. За два дня лента собрала 117,5 миллионов долларов в США и Канаде и еще 68 миллионов долларов в мире, сообщает France 24 . Фильм вызвал скандал еще до выхода в прокат, так как заглавную роль отдали темнокожей актрисе Холли Бейли. Он является ремейком одноименного диснеевского мультфильма 1989 года. Другие роли в фильме исполнили Хавьер Бардем (король Тритон) и Мелисса Маккарти (Урсула).

В Туркменистане готовятся отметить Международный день защиты детей. В парках и культурно-развлекательных центрах 1 июня организуют музыкально-досуговые мероприятия и конкурсы, сообщает Turkmenportal . В ашхабадском парке «Ташкент» и культурно-развлекательном центре «Алем» состоятся праздничные концерты. В столичном Дворце детей-сирот имени шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна организуют благотворительную акцию с раздачей подарков нуждающимся.

Пенсионерам в Казахстане разрешили снять все накопления в ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд), чтобы улучшить жилищные условия или оплатить лечение. Новая норма вступит в силу с 1 июля, сообщает «Казахстанская правда» . Для получения выплат на приобретение нового жилья следует обратиться в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня. Для получения выплат на оплату лечения нужно обращаться только в «Отбасы банк», пояснили в министерстве труда и социальной защиты населения.