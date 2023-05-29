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«Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты». 9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня

29.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты». 9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня
Фото: id-lab.ru

Искусственный интеллект может стать отличным помощником при ведении бизнеса. Благодаря ему можно экономить время, анализировать большие массивы данных и делегировать рутинные задачи. Консультант по управлению Александр Высоцкий поделился с «Про бизнес» первым опытом использования нейросетей в своей компании. В статье есть особенности работы и необходимые меры предосторожности.

«Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты». 9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня
Александр Высоцкий
Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Как работают нейросети

— Первое, что нужно понять, — любая нейросеть является большой языковой моделью. Все они работают по одному принципу: когда вы задаете вопрос, ответ на него генерируется благодаря заранее изученной информации из различных источников. Из всех доступных вариантов вам предлагается наиболее статистически приемлемый именно к вашей ситуации. То есть выдается ответ, который максимально соответствует вашим ожиданиям. Важно понимать: нейросеть не в состоянии генерировать новые идеи. К тому же, она обладает средней экспертностью в большинстве областей.

Тем не менее, есть несколько способов прикладного использования ИИ для бизнеса. Исходя из опыта моей компании, их может быть девять.

Способ 1: копирайтинг

Рекламные материалы, посты для социальных сетей, статьи или письма для рассылок — все это можно генерировать с помощью искусственного интеллекта. Например, последняя версия ChatGPT хорошо работает с эмоциями, что повышает качество текста. Можно попросить о создании текста с юмористической окраской, консервативной, агрессивной и так далее.

Это очень просто. Главное — детализировать ваш запрос и дать как можно больше дополнительной информации. Вот, что нужно сделать, создавая ТЗ на текст:

  • четко обозначить желаемый стиль;
  • определить посыл;
  • задать объем текста;
  • указать целевую аудиторию, и другие вещи, которые важны.

Тогда текст будет написан качественно и вы сэкономите время.

Способ 2: написание экспертных статей

Если в случае с копирайтингом можно использовать все намного проще, то при написании экспертного контента появляется проблема. Если вы являетесь специалистом в какой-то области, то сразу это заметите. ChatGPT может допускать множество ошибок при написании текстов в узкоспециализированной тематике. Да, готовая статья может выглядеть вполне презентабельно. Но суть от этого не меняется: скорее всего вы увидите оплошности. Скорее всего, лучше набросать общий план, а наполнять текст самому — с учетом опыта и компетенций.

«Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты». 9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня
Фото: dzen.ru

Способ 3: написание сценария

Для того, чтобы получить хороший сценарий, необходимо:

  1. Определить тему.
  2. Надиктовать в формате голосового сообщения объяснение. Нужно передать идею, которую хотите донести. Например, вам нужен сценарий для Reels объемом в 70−100 слов. Потратьте несколько минут на то, чтобы передать смысл в аудиосообщении.
  3. Загрузите это сообщение в нейросеть от Google. С моей точки зрения, именно эта нейросеть лучше всего распознает голос.
  4. Ваши слова преобразуются в текст, и на их основе можно будет попросить о создании сценария. Таким образом вы получите более качественный результат.
  5. Можно дополнительно «прогнать» полученный материал через ChatGPT чтобы его улучшить.

Способ 4: создание презентаций

Самая распространенная проблема при создании презентаций — это плохо составленный план. Нейросети отлично справляются с этой задачей — они могут заменить методолога и разработать структуру. Можно обратиться с запросом на создание презентации для определенной целевой аудитории. Укажите тематику и ключевые идеи, которые нужно донести.

Например, нужна продающая презентация, итогом которой будут оставленные заявки или другие целевые действия. Подробно опишите задачу и отправьте сообщение — нейросеть создаст структуру презентации за вас. Возможно, некоторые моменты придется откорректировать. Но основная часть будет уже готова.

Способ 5: справочник

ChatGPT и другие нейросети можно использовать для быстрого получения информации. Когда нужно прояснить какие-то понятия или более подробно разобраться в теме. Однако, как я уже упоминал ранее, искусственный интеллект может ошибаться и выдавать неверные ответы. Если в обществе есть сложившееся ложное убеждение по поводу темы, нейросеть выдаст вам именно его. Поэтому относитесь к нему как к интерактивному словарю, который может делать сравнения, предоставлять примеры и ссылки. И будьте осторожны: когда речь идет о конкретных фактах, лучше их перепроверять.

Кроме того, ChatGPT, как и другие нейросети, создавался для большого количества людей. В нем заложены механизмы самоцензуры, из-за чего он пытается не выдавать те ответы, которые с его точки зрения являются разрушительными. Когда я как специалист по менеджменту задаю вопросы, связанные с увольнением сотрудника и спрашиваю, как действовать в конкретной ситуации, ChatGPT будет избегать радикального ответа. То есть он выдаст, скорее, несколько решений, ни одно из которых не будет предполагать увольнения этого сотрудника. С точки зрения общественной приемлемости, увольнение — понятие негативное, и нейросеть будет эту тему сглаживать.

«Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты». 9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня
Фото: vc.ru

Способ 6: обучение нейросети с использованием своих материалов

До этого я рассказывал о базовых возможностях искусственного интеллекта. Этот же способ находится на совсем другом уровне. Дело в том, что нейросеть можно обучать на своих материалах, и в этом нет ничего сложного. Например, у меня есть несколько книг, десятки написанных статей и тысячи ответов на вопросы предпринимателей, которые хранятся в эфирах и видео. Все это можно загрузить в нейросеть и создать собственный набор данных для анализа. Можно сказать, что вы создаете отдельную версию ChatGPT, который обучен на ваших данных, и встраиваете его в чат с клиентами. Благодаря этому нейросеть обретает экспертность в нужной вам области и постоянно совершенствуется.

Я ожидаю, что в течение нескольких месяцев появятся тысячи виртуальных экспертов, и один из них будет создан нашей компанией. Можно только представить, насколько быстрым и эффективным станет взаимодействие с клиентами. Одна из проблем в любом бизнесе — скорость ответа на вопрос. Никто не станет ждать долго, людям нужна помощь прямо сейчас. Мы привыкли к высокому уровню сервиса. Поэтому я вижу большое будущее в этой области.

Способ 7: загрузка внутренней документации

В каждой компании есть много регламентов, инструкций и других материалов, которые бывает трудно найти. Решение есть: вы можете «скормить» ChatGPT всю внутреннюю документацию и использовать его в качестве библиотекаря.

«Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты». 9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня
Фото: gorodnabire.ru

Это очень ценно, потому что сотруднику не придется долго искать нужный ответ и формулировать точный вопрос: нейросеть хорошо улавливает смысл и выдает нужное. Например, можно спросить: «Какие у нашей компании правила в отношении скидок клиентам?». И вам предоставят список со ссылками на источники. Многие компании сталкиваются с тем, что соответствующие регламенты есть, но их трудно найти. Такой подход ускоряет и облегчает работу.

Способ 8: генерация голоса

Некоторые сервисы достигли великолепных результатов в этой сфере. Например, ElevenLabs: вы можете загрузить туда образцы своего голоса, и он создаст модель, которая озвучит любой текст. Это можно использовать как для голосовых сообщений, так и для подкастов и других аудиоматериалов. У нас уже давно есть клон моего голоса, и благодаря этому мы озвучиваем тексты на русском и английском.

Способ 9: генерация видео

По моему мнению, это самое яркое и удивительное применение искусственного интеллекта на данный момент. Существуют сервисы Colossyan и Heygen, способные создать аватар для записи видео. То есть с помощью загруженных вами видео создается имитация реальной записи. Подставить нужный текст — и ваш аватар заговорит хоть на русском, хоть на английском. Это выглядит профессионально и привлекательно. А самое приятное — если нужно внести изменения, не придется заново перезаписывать нужный момент. Для этого достаточно изменить скрипт. Это экономит огромное количество времени и сил.

К слову, недавно Heygen заявили об интеграции ChatGPT 4 в свой сервис. Технически, если мы хотим из 15-минутного видео сделать 2-минутное, нужно дать нейросети задачу сократить материал, сохранив при этом структуру и смыслы.

Вывод

Уже на начальном этапе своего развития нейросети могут стать отличным помощником для бизнеса. Их функции помогают сохранять время и силы, а также автоматизируют некоторые рутинные процессы. Учитывая, что все доступные сейчас сервисы уже работают неплохо, мы можем наблюдать за их прогрессом и успевать внедрять инструменты, которые они предлагают.

Для того, чтобы это приносило пользу компании, сотрудники должны быть компетентными в использовании нейросетей. Да, искусственный интеллект теоретически сможет заменить человека во многих сферах. Но терять работу будут наименее сообразительные и креативные. А те, кто сможет вовремя превратить нейросети из врага в помощника, только выиграют. Главное — начать применять нейросети до того, как это сделают ваши конкуренты.

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Искусственный интеллект может стать отличным помощником при ведении бизнеса. Благодаря ему можно экономить время, анализировать большие массивы данных и...
 
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