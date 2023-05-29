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Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей телеграмме подчеркнул, что Реджепу Эрдогану удалось сохранить стабильность в обществе, сообщает «МИР 24».
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Ранее президент России Владимир Путин
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После обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кылычдароглу – 47,86%.
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