Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей телеграмме подчеркнул, что Реджепу Эрдогану удалось сохранить стабильность в обществе, сообщает «МИР 24».

«Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, – самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов», – написал белорусский лидер.

По данным ЦИК Турции , после обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кылычдароглу – 47,86%.