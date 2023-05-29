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Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей телеграмме подчеркнул, что Реджепу Эрдогану удалось сохранить стабильность в обществе, сообщает «МИР 24».

«Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, – самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов», – написал белорусский лидер.

По данным ЦИК Турции, после обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кылычдароглу – 47,86%.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Российский лидер отметил, что в Москве ценят личный вклад главы Турции в укрепление дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.



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После обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кылычдароглу – 47,86%.
 
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