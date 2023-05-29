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По Августовскому каналу – в историю: новые туристические маршруты открылись в Беларуси

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По Августовскому каналу – в историю: новые туристические маршруты открылись в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прогулки по графскому имению и водные экскурсии: в Гродненской области Беларуси появились новые туристические направления. Летний сезон открыли на Августовском канале, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Река, как автотрасса, иногда нуждается в ремонте. Это делают с помощью вот таких судов. Одно проверяет глубину и устанавливает знаки, а второе очищает дно от ила. В ковше – около 200 килограммов песка. После таких работ теплоходы смогут без проблем пройти по каналу.

Часовая прогулка в компании настоящего капитана. С водным транспортом Геннадий Кареневский связан больше 20 лет. Работал на морских танкерах в Балтийском море, в речном порту. А сейчас ходит по Августовскому каналу.

«Это винтовой теплоход. Очень сложное управление, особенно шлюзование. Надо предугадывать заранее ветер и все остальное», – рассказал капитан-механик теплохода.

Выходные дни – самые популярные у туристов. Приезжают и белорусы, и иностранцы, они могут посетить Августовский канал без визы, по специальной программе. В год здесь бывает более 100​ тысяч человек.

«Неделя всего-навсего выдалась. Вот за неделю пытаемся все посмотреть и попробовать. У меня сегодня давняя мечта сбылась. Я сегодня впервые увидел аиста в гнезде, по дороге сюда», – поделился турист из России Сергей Бутин.

Августовский канал – один из крупнейших в Европе. Проходит через две страны. На территории Беларуси 22 километра, но большая часть в Польше. Водный путь объединил 11 рек и семь озер. Проект создали в XIX веке. Тогда по каналу доставляли грузы от Балтийского и Черного морей.

«На нашем канале Августовском самый большой шлюз, четырехкамерный. Чтобы подняться из Немана в канал Августовский, необходимо судно поднять на высоту 9,8 метра», – рассказал начальник участка по эксплуатации Августовского канала Эдмунд Юткевич.

На карте туристической Гродненщины есть и культурные объекты. Ценители истории приезжают в Святск.

«Это центральная площадь, куда приезжали гости на каретах. Они могли заехать по брусчатой дорожке и подняться вверх к самому центральному входу», – пояснил заместитель директора Сергей Боровков.

По этой каменной дороге ступали графы и дворяне. Потомки забросили имение. Сейчас его реставрируют, уже появились гостиница, пивоварня и ресторан. А в историческом здании комплекса работы еще идут. Там удалось сохранить росписи, камины и лепнину.

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Дворцу больше 200 лет, он почти полностью был разрушен. Чтобы воссоздать исторический облик, экспонаты – мебель и картины – искали по всей Европе. Исследования помещений проводили на основе исторических фото. Реставраторы знали примерное место фресок. Данные совпадали.

«Реставраторы послойно вскрывали отделочные слои стен и потолков. В результате вскрытия было обнаружено: под этими слоями находятся некоторые фрески. Была открыта монументальная живопись», – рассказал заместитель директора по строительству Александр Зятиков.

И какой же дворец без приведений. Здесь оно тоже есть, правда, доброе. Местные рассказывают такую историю. Дочь одного из владельцев замка, панночка, влюбилась в конюха и забеременела. Об этом узнал отец девушки. Он утопил простолюдина, а дочь замуровал в одной из колонн. И теперь к ней приходят те, кто ищет свою вторую половину.

Еще одни свидетели дворцовых балов – вековые деревья. На их верхушках аисты свили гнездо. История имения продолжается.

Всего в этом году в Беларуси появилось более 200 новых маршрутов для путешествий. С 5 июня в стране стартует акция для туристов. Музеи, санатории, агроусадьбы и храмы подготовили скидки и бесплатные экскурсии. В специальной программе около 800 объектов.



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С 5 июня в стране стартует акция для туристов: музеи, санатории, агроусадьбы и храмы подготовили скидки и бесплатные экскурсии.
 
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