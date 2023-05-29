Низкобелковые продукты из Беларуси – шанс на полноценную жизнь для людей с фенилкетонурией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фенилкетонурия – это редкое наследственное заболевание, при котором нарушение обмена аминокислот приводит к снижению интеллекта вплоть до умственной отсталости. Детям с таким диагнозом необходимо соблюдать строгую низкобелковую диету. И если раньше это звучало как приговор, то сейчас благодаря специальным продуктам, разработанным в Беларуси, люди с фенилкетонурией разных возрастов могут питаться вкусно и разнообразно без вреда для здоровья. Почему это «[Не]Фантастика» , ведущему «МИР 24» Руслану Туркову рассказал генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Алексей Мелещеня.