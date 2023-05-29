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Низкобелковые продукты из Беларуси – шанс на полноценную жизнь для людей с фенилкетонурией
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фенилкетонурия – это редкое наследственное заболевание, при котором нарушение обмена аминокислот приводит к снижению интеллекта вплоть до умственной отсталости. Детям с таким диагнозом необходимо соблюдать строгую низкобелковую диету. И если раньше это звучало как приговор, то сейчас благодаря специальным продуктам, разработанным в Беларуси, люди с фенилкетонурией разных возрастов могут питаться вкусно и разнообразно без вреда для здоровья. Почему это
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Как производят и испытывают продукты с низким содержанием белка, разбираемся в программе «[Не]Фантастика».
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