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Низкобелковые продукты из Беларуси – шанс на полноценную жизнь для людей с фенилкетонурией

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Низкобелковые продукты из Беларуси – шанс на полноценную жизнь для людей с фенилкетонурией

Фенилкетонурия – это редкое наследственное заболевание, при котором нарушение обмена аминокислот приводит к снижению интеллекта вплоть до умственной отсталости. Детям с таким диагнозом необходимо соблюдать строгую низкобелковую диету. И если раньше это звучало как приговор, то сейчас благодаря специальным продуктам, разработанным в Беларуси, люди с фенилкетонурией разных возрастов могут питаться вкусно и разнообразно без вреда для здоровья. Почему это «[Не]Фантастика», ведущему «МИР 24» Руслану Туркову рассказал генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Алексей Мелещеня.

  • Как разрабатывался ассортимент низкобелковой продукции?
  • Правда ли, что уже существуют колбасы, котлеты и даже омлет с низким содержанием белка, которые по вкусу ничем не отличаются от обычных?
  • Как проходят кулинарные мастер-классы для родителей детей с фенилкетонурией в Научно-практическом центре НАН Беларуси по продовольствию?
  • И будет ли представлено специальное питание в школах?


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Как производят и испытывают продукты с низким содержанием белка, разбираемся в программе «[Не]Фантастика».
 
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