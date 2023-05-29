Более шести миллионов человек стали путешественниками внутри стран ЕАЭС

К росту турпотока между странами Евразийского союза ведут упрощенный визовый режим, транспортная доступность, географическая близость и исторические связи. Между странами «большой пятерки» каждую неделю уже около 700 авиарейсов. Спросом пользуются путевки на выходные.

В Беларуси по субботам и воскресеньям туристическое паломничество на байдарочные туры и водные экскурсии. Августовский канал туристы могут посетить без визы , по специальной программе. В год здесь бывает более 100 тысяч человек. Национальные парки, заповедники, православные храмы и старинные замки – ценители истории приезжают в Святск.

«Это центральная площадь, куда приезжали гости на каретах. Они могли заехать по брусчатой дорожке и подняться вверх к самому центральному входу», – рассказал заместитель директора Сергей Боровков.

Самая известная достопримечательность Кыргызстана – озеро Иссык-Куль. Оно никогда не замерзает. Многие приезжают в страну и за острыми ощущениями. Одно из любимых развлечений отдыхающих – зиплайн. Полет над горами со скоростью 50 километров в час. Стоимость аттракциона 200 сомов, или почти столько же рублей.

«К нам приезжают просто гулять, дышать свежим воздухом. С локации открываются потрясающие трекинговые тропы, можно погулять, можно сходить в поход», – отметила заместитель директора горнолыжного курорта Анна Симонова.

Экстремальный туризм развивают и в Армении. Сплавы по реке Дебед в Лорийской области, полеты на парапланах и мотодельтапланах. Распробовали туристы в этом году гастрономические туры. Местные жители делятся с путешественниками секретами национальной кухни. Кулинарные туры в среднем стоят 25 тысяч драмов, это 5 тысяч рублей. За последние три месяца Армению посетили свыше 450 тысяч туристов. К концу года ожидают два миллиона и готовят для гостей 20 новых маршрутов.

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия работают над введением единых стандартов сервиса. Это позволит туристам комфортно отдыхать и путешествовать на территории ЕАЭС, что приведет к развитию отрасли. А еще собираются объединить туристические маршруты по горнолыжным курортам России и Казахстана, а также

путешествия по Республике Марий Эл и Беларуси.