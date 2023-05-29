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Более шести миллионов человек стали путешественниками внутри стран ЕАЭС
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность. Товарооборот превысил отметку в 80 миллиардов долларов. Растет и взаимный туристический поток: только в прошлом году более шести миллионов человек путешествовали внутри Союза, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.
Конное шоу с трюками и национальными играми: туристов в Казахстане знакомят с народными обычаями и традициями. В этноауле для путешественников и традиционный казахский танец, и древние обряды.
В Казахстане есть турпакеты и для экстремалов. Среди предложений – прогулки на вертолетах и полеты в стратосферу. Сюда же приезжают посмотреть на редких животных и птиц, попробовать местную кухню. В топе у туристов Алматы, Астана и Шымкент. Один турист за поездку в среднем тратит больше 700 тысяч тенге, это около 130 тысяч рублей. Только в прошлом году страну посетило около миллиона иностранцев.
К росту турпотока между странами Евразийского союза ведут упрощенный визовый режим, транспортная доступность, географическая близость и исторические связи. Между странами «большой пятерки» каждую неделю уже около 700 авиарейсов. Спросом пользуются путевки на выходные.
В Беларуси по субботам и воскресеньям туристическое паломничество на байдарочные туры и водные экскурсии.
«Это центральная площадь, куда приезжали гости на каретах. Они могли заехать по брусчатой дорожке и подняться вверх к самому центральному входу», – рассказал заместитель директора Сергей Боровков.
Самая известная достопримечательность Кыргызстана – озеро Иссык-Куль. Оно никогда не замерзает. Многие приезжают в страну и за острыми ощущениями. Одно из любимых развлечений отдыхающих – зиплайн. Полет над горами со скоростью 50 километров в час. Стоимость аттракциона 200 сомов, или почти столько же рублей.
Экстремальный туризм развивают и в Армении. Сплавы по реке Дебед в Лорийской области, полеты на парапланах и мотодельтапланах. Распробовали туристы в этом году гастрономические туры. Местные жители делятся с путешественниками секретами национальной кухни. Кулинарные туры в среднем стоят 25 тысяч драмов, это 5 тысяч рублей. За последние три месяца Армению посетили свыше 450 тысяч туристов. К концу года ожидают два миллиона и готовят для гостей 20 новых маршрутов.
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия работают над введением единых стандартов сервиса. Это позволит туристам комфортно отдыхать и путешествовать на территории ЕАЭС, что приведет к развитию отрасли. А еще собираются объединить туристические маршруты по горнолыжным курортам России и Казахстана, а также
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Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия работают над введением единых стандартов туристического сервиса.
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