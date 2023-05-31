Более половины госпрограмм в Беларуси признаны высокоэффективными

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более половины государственных программ в Беларуси – высокоэффективные. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. На Совете министров сегодня оценили итоги реализации 29 программ, передает «МИР 24».



Над воплощением задач работали два года. Для этого из бюджета выделили 84 миллиарда белорусских рублей. Это порядка двух триллионов 300 миллиардов российских. Деньги вложили в постройку жилья, детских садов, школ, спорткомплексов, больниц и поликлиник. Потребовал вложений и ремонт дорог.



«У нас построено за два года 24 детских сада, 12 школ, 73 объекта в здравоохранении, шесть спортивных ФОКов. Кроме этого, отремонтировано более пяти тысяч километров дорог. Процент выполнения этих задач и мероприятий составляет более 82%, то есть можно констатировать факт, что основные задачи в рамках госпрограмм реализованы», – отметил заместитель министра экономики Республики Беларусь Татьяна Бранцевич.

Государственные программы в Беларуси устанавливают на пять лет. Это своеобразный план развития. В последний раз его утвердили в 2020-м. Поэтому к концу «пятилетки» процент выполнения госпрограмм увеличится.