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Более половины госпрограмм в Беларуси признаны высокоэффективными
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более половины
Государственные программы в Беларуси устанавливают на пять лет. Это своеобразный план развития. В последний раз его утвердили в 2020-м. Поэтому к концу «пятилетки» процент выполнения госпрограмм увеличится.
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