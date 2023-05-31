ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более половины госпрограмм в Беларуси признаны высокоэффективными

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более половины госпрограмм в Беларуси признаны высокоэффективными
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более половины государственных программ в Беларуси – высокоэффективные. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. На Совете министров сегодня оценили итоги реализации 29 программ, передает «МИР 24».

Над воплощением задач работали два года. Для этого из бюджета выделили 84 миллиарда белорусских рублей. Это порядка двух триллионов 300 миллиардов российских. Деньги вложили в постройку жилья, детских садов, школ, спорткомплексов, больниц и поликлиник. Потребовал вложений и ремонт дорог.

«У нас построено за два года 24 детских сада, 12 школ, 73 объекта в здравоохранении, шесть спортивных ФОКов. Кроме этого, отремонтировано более пяти тысяч километров дорог. Процент выполнения этих задач и мероприятий составляет более 82%, то есть можно констатировать факт, что основные задачи в рамках госпрограмм реализованы», – отметил заместитель министра экономики Республики Беларусь Татьяна Бранцевич.

Государственные программы в Беларуси устанавливают на пять лет. Это своеобразный план развития. В последний раз его утвердили в 2020-м. Поэтому к концу «пятилетки» процент выполнения госпрограмм увеличится.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги вложили в постройку жилья, детских садов, школ, спорткомплексов, больниц и поликлиник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил создать «мощный кулак» в каждом погранотряде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2023
Mir24.TV Belarus
31.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика