Как открыть бизнес в Беларуси: формы ведения предпринимательской деятельности и нюансы налоговых режимов для них

Источник материала: ProBusiness





Осуществлять предпринимательскую деятельность в Беларуси можно тремя способами: с образованием юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя либо через работу со статусом самозанятого. Чаще всего при выборе одним из главных критериев будет налоговая нагрузка. Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги» Ольга Ленкевич расказала «Про бизнес» о нюансах разных налоговых режимов для каждой из форм ведения коммерческой деятельности.



Ольга Ленкевич

Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги»

— Сегодня налоговое законодательство Беларуси предлагает бизнесу несколько вариантов: общая система налогообложения (ОСН), упрощенная система налогообложения (УСН), налог на профессиональный доход (НПД), единый налог. Это общеприменимые системы налогообложения. Есть также иные, специфичные — ремесленный сбор, сбор в сфере агроэкотуризма, налог на игорный бизнес и т.д. Мы разберем именно общеприменимые системы.

1. Юридические лица

Среди хозяйственных обществ самой оптимальной и простой в управлении организационно-правовой формой является Общество с ограниченной ответственностью. В отличие от акционерных обществ (ЗАО, ОАО) оно не требует дополнительных затрат на администрирование ценных бумаг (акций), а также не обременено дополнительной отчетностью по раскрытию информации.

Примерная процедура регистрации юридического лица:

Согласование наименования юридического лица. Предполагаемое наименование можно проверить здесь .

. Определение места нахождения юридического лица. Для размещения юридических лиц используются нежилые помещения. Исключение предусмотрено только для частных унитарных предприятий, учреждаемых физическими лицами: они могут располагаться в жилом помещении.

Принятие решения о создании юридического лица и подготовка устава.

Формирование уставного фонда юридического лица: определение его размера и сроков внесения.

Государственная регистрация юридического лица. Государственная регистрация субъектов хозяйствования осуществляется на основании заявительного принципа в день подачи документов. Осуществлять деятельность юридическое лицо сможет через 5−6 рабочих дней с момента государственной регистрации.

Открытие счета в банке.

В течение 5 рабочих дней регистрирующий орган самостоятельно осуществляет постановку организации на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах» и выдает соответствующее извещение.

Что касается налогов, то организациям доступны общая система налогообложения и упрощенная система налогообложения.

Общая система налогообложения

Общая система налогообложения не устанавливает ограничений относительно вида деятельности, а также количества сотрудников и размера валовой прибыли. Однако стоит учитывать, что она предполагает необходимость создания корпоративной структуры и ведения полного цикла бухгалтерского учета.

Основные налоги при общей системе налогообложения: на прибыль в размере 20% и НДС в размере 20%.

Упрощенная система налогообложения

В 2023 году применять УСН имеют право организации, у которых:

численность работников в среднем с начала года по отчетный период включительно не превышает 50 человек;

валовая выручка нарастающим итогом с начала года составляет не более 2 150 000 бел. руб.

С 1 января 2023 года Налоговым кодексом Беларуси установлена одна ставка налога при УСН в размере 6% и все организации, применяющие УСН, обязаны вести учет в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, которая заменяет ведение бухгалтерского учета.





Однако при росте штата свыше 15 человек и если валовая выручка организации нарастающим итогом с начала года превысила 900 000 бел. руб., обязанность ведения бухгалтерского учета остается.

Плательщики УСН не уплачивают НДС в отношении реализуемых ими товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исключением «ввозного» НДС и НДС с иностранными организациями и ИП, не состоящими на учете в налоговых органах.

Ряд организаций не имеет право применить УСН, среди них, например:

организации, производящие подакцизные товары;

организации, имеющие один или несколько филиалов, состоящих на учете в налоговых органах;

организации, осуществляющие обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены), отчуждение цифровых знаков (токенов) за электронные деньги, а также получающие имущество (кроме денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте), если такое получение обусловлено осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации;

организации, получающие денежные средства, не составляющие их валовую выручку.

Что касается организаций, получающих денежные средства, не составляющие их валовую выручку, то такое ограничение коснется, в частности, организаций, получающих денежные средства:

на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров, договоров транспортной экспедиции;

как возмещение (оплату) расходов независимо от того, в чьих интересах они осуществлены (в том числе возмещение арендодателю (лизингодателю, наймодателю) стоимости коммунальных и иных услуг);

в связи с участием в расчетах между иными лицами путем получения денежных средств от одного лица и их передачи (перечисления) другому лицу.

При этом организации, получающие денежные средства, не составляющие их валовую выручку, могут воспользоваться предоставленным им правом выбора: прекратить применение УСН либо уплачивать налог при УСН исходя из всех сумм поступлений на счет и в кассу.

2. Индивидуальные предприниматели

Ранее мы рассказывали о том, каков порядок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.





Обращу только внимание, что статус индивидуального предпринимателя предполагает, что для занятия предпринимательской деятельностью в качестве ИП гражданин вправе привлекать не более 3 физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

Индивидуальным предпринимателям сейчас доступны два режима налогообложения: общий и уплата единого налога. Более подробно об этом читайте здесь .

3. Физические лица-самозанятые

Физические лица-самозанятые могут применять единый налог, а также новый налоговый режим — налог на профессиональный доход.

Перечни видов деятельности, осуществляемые плательщиками налога на профессиональный доход, определены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022 № 851 «О перечне видов деятельности» .

Также плательщикам НПД разрешено применять этот налоговый режим при осуществлении деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) по заказам иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) организаций вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика, с использованием для выполнения таких работ (оказания таких услуг) и передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) сети Интернет (статья 7 Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»).





НПД вправе применять физические лица, получающие профессиональный доход от деятельности, при ведении которой они не имеют нанимателя и не привлекают физических лиц по трудовым договорам и (или) по гражданско-правовым договорам.

Ставка — 10% при доходе, полученном от физических лиц, иностранных организаций и ИП; от организаций и ИП при доходе не более 60 000 бел. руб в год и 20% при получении дохода свыше 60 000 бел.руб. от организаций и ИП. Также предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2000 бел.руб.