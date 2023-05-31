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Как открыть бизнес в Беларуси: формы ведения предпринимательской деятельности и нюансы налоговых режимов для них
31.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Осуществлять предпринимательскую деятельность в Беларуси можно тремя способами: с образованием юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя либо через работу со статусом самозанятого. Чаще всего при выборе одним из главных критериев будет налоговая нагрузка. Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги» Ольга Ленкевич расказала «Про бизнес» о нюансах разных налоговых режимов для каждой из форм ведения коммерческой деятельности.
— Сегодня налоговое законодательство Беларуси предлагает бизнесу несколько вариантов: общая система налогообложения (ОСН), упрощенная система налогообложения (УСН), налог на профессиональный доход (НПД), единый налог. Это общеприменимые системы налогообложения. Есть также иные, специфичные — ремесленный сбор, сбор в сфере агроэкотуризма, налог на игорный бизнес и т.д. Мы разберем именно общеприменимые системы.
1. Юридические лица
Среди хозяйственных обществ самой оптимальной и простой в управлении организационно-правовой формой является Общество с ограниченной ответственностью. В отличие от акционерных обществ (ЗАО, ОАО) оно не требует дополнительных затрат на администрирование ценных бумаг (акций), а также не обременено дополнительной отчетностью по раскрытию информации.
Примерная процедура регистрации юридического лица:
Что касается налогов, то организациям доступны общая система налогообложения и упрощенная система налогообложения.
Общая система налогообложения
Общая система налогообложения не устанавливает ограничений относительно вида деятельности, а также количества сотрудников и размера валовой прибыли. Однако стоит учитывать, что она предполагает необходимость создания корпоративной структуры и ведения полного цикла бухгалтерского учета.
Основные налоги при общей системе налогообложения: на прибыль в размере 20% и НДС в размере 20%.
Упрощенная система налогообложения
В 2023 году применять УСН имеют право организации, у которых:
С 1 января 2023 года Налоговым кодексом Беларуси установлена одна ставка налога при УСН в размере 6% и все организации, применяющие УСН, обязаны вести учет в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, которая заменяет ведение бухгалтерского учета.
Однако при росте штата свыше 15 человек и если валовая выручка организации нарастающим итогом с начала года превысила 900 000 бел. руб., обязанность ведения бухгалтерского учета остается.
Плательщики УСН не уплачивают НДС в отношении реализуемых ими товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исключением «ввозного» НДС и НДС с иностранными организациями и ИП, не состоящими на учете в налоговых органах.
Ряд организаций не имеет право применить УСН, среди них, например:
Что касается организаций, получающих денежные средства, не составляющие их валовую выручку, то такое ограничение коснется, в частности, организаций, получающих денежные средства:
При этом организации, получающие денежные средства, не составляющие их валовую выручку, могут воспользоваться предоставленным им правом выбора: прекратить применение УСН либо уплачивать налог при УСН исходя из всех сумм поступлений на счет и в кассу.
2. Индивидуальные предприниматели
Ранее
Обращу только внимание, что статус индивидуального предпринимателя предполагает, что для занятия предпринимательской деятельностью в качестве ИП гражданин вправе привлекать не более 3 физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.
Индивидуальным предпринимателям сейчас доступны два режима налогообложения: общий и уплата единого налога. Более подробно об этом
3. Физические лица-самозанятые
Физические лица-самозанятые могут применять единый налог, а также новый налоговый режим — налог на профессиональный доход.
Перечни видов деятельности, осуществляемые плательщиками налога на профессиональный доход, определены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022 № 851
Также плательщикам НПД разрешено применять этот налоговый режим при осуществлении деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) по заказам иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) организаций вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика, с использованием для выполнения таких работ (оказания таких услуг) и передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) сети Интернет (статья 7 Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»).
НПД вправе применять физические лица, получающие профессиональный доход от деятельности, при ведении которой они не имеют нанимателя и не привлекают физических лиц по трудовым договорам и (или) по гражданско-правовым договорам.
Ставка — 10% при доходе, полученном от физических лиц, иностранных организаций и ИП; от организаций и ИП при доходе не более 60 000 бел. руб в год и 20% при получении дохода свыше 60 000 бел.руб. от организаций и ИП. Также предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2000 бел.руб.
НПД предполагает простоту ведения учета, необходимо лишь использовать
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Как открыть бизнес в Беларуси: формы ведения предпринимательской деятельности и нюансы налоговых режимов для них
Осуществлять предпринимательскую деятельность в Беларуси можно тремя способами: с образованием юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя...
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