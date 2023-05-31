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Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на четверть процента. За этот год это уже пятое изменение, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Ставка рефинансирования уменьшилась на 0,25% до показателя 9,75 годовых. Этот показатель реагирует на темпы инфляции в стране. Сейчас она замедлилась. И, согласно оценкам экспертов, может составить около 5% по итогам года. При этом годовой прирост цен уменьшился более чем наполовину. Значение ставки указывает и на степень устойчивости экономики. Она стабилизируется, несмотря на западные санкции.
Кредиты вместе со снижением ставки станут доступнее. К ней в стране привязаны более половины банковских займов. А вот депозиты станут менее доходными. Последний раз ставку рефинансирования в Беларуси снижали в начале мая. Эксперты прогнозируют, что нынешнее понижение – одно из последних в году.
Самая высокая ставка рефинансирования среди стран СНГ и Грузии – в Казахстане: около 17%, самая низкая – в России: 7,5%
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Показатель уменьшился на 0,25% до 9,75 годовых.
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