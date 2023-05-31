ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на четверть процента. За этот год это уже пятое изменение, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ставка рефинансирования уменьшилась на 0,25% до показателя 9,75 годовых. Этот показатель реагирует на темпы инфляции в стране. Сейчас она замедлилась. И, согласно оценкам экспертов, может составить около 5% по итогам года. При этом годовой прирост цен уменьшился более чем наполовину. Значение ставки указывает и на степень устойчивости экономики. Она стабилизируется, несмотря на западные санкции.

«Это показатель того, что санкции не достигли желаемого эффекта, то есть они не смогли поставить отечественную экономику на колени, в том числе и экономику нашего партнера – Российской Федерации, у которых темпы инфляции еще ниже. И это говорит о том, что действительно экономика пережила вот эти первые шоки от введения санкций, пережила кризисные ситуации, выстроилась, нашла новые пути для роста», – отметила старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

Кредиты вместе со снижением ставки станут доступнее. К ней в стране привязаны более половины банковских займов. А вот депозиты станут менее доходными. Последний раз ставку рефинансирования в Беларуси снижали в начале мая. Эксперты прогнозируют, что нынешнее понижение – одно из последних в году.

Самая высокая ставка рефинансирования среди стран СНГ и Грузии – в Казахстане: около 17%, самая низкая – в России: 7,5%



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показатель уменьшился на 0,25% до 9,75 годовых.
 
Новости дня
Новости разные
 
Забастовка сценаристов, «бархатный» директор для Twitter и увольнения сотрудников из-за ИИ: подборка мировых новостей бизнеса в мае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2023
Mir24.TV Belarus
31.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика