Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на четверть процента. За этот год это уже пятое изменение, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ставка рефинансирования уменьшилась на 0,25% до показателя 9,75 годовых. Этот показатель реагирует на темпы инфляции в стране. Сейчас она замедлилась. И, согласно оценкам экспертов, может составить около 5% по итогам года. При этом годовой прирост цен уменьшился более чем наполовину. Значение ставки указывает и на степень устойчивости экономики. Она стабилизируется, несмотря на западные санкции.

«Это показатель того, что санкции не достигли желаемого эффекта, то есть они не смогли поставить отечественную экономику на колени, в том числе и экономику нашего партнера – Российской Федерации, у которых темпы инфляции еще ниже. И это говорит о том, что действительно экономика пережила вот эти первые шоки от введения санкций, пережила кризисные ситуации, выстроилась, нашла новые пути для роста», – отметила старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

Кредиты вместе со снижением ставки станут доступнее. К ней в стране привязаны более половины банковских займов. А вот депозиты станут менее доходными. Последний раз ставку рефинансирования в Беларуси снижали в начале мая. Эксперты прогнозируют, что нынешнее понижение – одно из последних в году.

Самая высокая ставка рефинансирования среди стран СНГ и Грузии – в Казахстане: около 17%, самая низкая – в России: 7,5%