Забастовка сценаристов, «бархатный» директор для Twitter и увольнения сотрудников из-за ИИ: подборка мировых новостей бизнеса в мае

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за май 2023 года.

Забастовка американских сценаристов может стоить экономике Калифорнии миллиарды долларов

2 мая 2023 года в Голливуде началась массовая забастовка Гильдии сценаристов США, которая насчитывает свыше 15 тысяч работников в индустрии кино и телевидения. Поводом стали провальные переговоры между Гильдией и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных сериалов, куда входят крупнейшие студии Disney, Netflix, Sony и др. Стороны не смогли договориться о новых условиях коллективного торгового соглашения, которое регулирует условия работы сценаристов и порядок оплаты труда. Последний раз подобное происходило 15 лет назад, когда аналогичная забастовка продлилась 100 дней и обернулась двухмиллиардными убытками для экономики Калифорнии. Сценаристы выдвигают 3 основных требования : повышение минимальной ставки по оплате труда, авторские отчисления за написанные сценарии и ограничение использования ИИ.



Фото: media.vkplay.ru

Идею забастовки уже поддержали Джо Байден, режиссер Кристофер Нолан, телеведущий Джимми Киммел и другие знаменитости. На фоне забастовки киностудии приостановили производство сериалов «Очень странные дела» и «Властелин колец», марвеловского фильма «Блейд» и других кинокартин.

Илон Маск назначил нового генерального директора Twitter

12 мая 2023 года Илон Маск в своем аккаунте объявил о назначении нового генерального директора Twitter — 60-летней Линды Яккарино, которая 12 лет работала топ-менеджером в NBCUniversal.



Линда Яккарино. Фото: zumapress.com

По сообщениям The Wall Street Journal, под руководством Линды команда по продажам рекламы, состоящая из 2 тысяч человек, заработала свыше $ 100 млрд и заключила партнерские соглашения с гигантами медиаиндустрии Youtube, Snapchat и Twitter. Многие называют ее «бархатным молотком» за умение вести жесткие переговоры с покупателями рекламы. Маск отметил, что Линда приступит к обязанностям через 6 недель и сосредоточиться на бизнес-операциях компании, а он сам продолжит руководить дизайном продукта и новыми технологиями.

Соединенные Штаты в последний момент избежали угрозы дефолта

В январе 2023 года глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство достигло установленного законом потолка госдолга, поэтому Минфин лишился права финансировать государственные расходы за счет внешних заимствований.





Сложилась ситуация, когда власти США тратили значительно больше средств, чем могли привлечь за счет налоговых поступлений. В результате к началу июня 2023 года Министерство финансов США не смогло бы выполнять свои обязательства перед кредиторами, что стало бы объявлением первого американского дефолта в истории.

Подобное уже происходило в США, когда в 2011 году администрация Барака Обамы так долго не могла договориться с республиканцами, что страна лишилась высшего кредитного рейтинга. Чтобы избежать репутационной катастрофы, Джо Байден отменил свои визиты в Азию и отправился на переговоры с лидером республиканцев в Палате Представителей Кевином Маккарти. Спустя неделю сложных переговоров 28 мая 2023 года Белый Дом объявил о достижении договоренностей.

Следует отметить, что партия действующего президента США всегда выступает за увеличение государственных расходов, так как это повышает шансы на переизбрание. В свою очередь, для оппонирующей партии потолок госдолга становится возможностью для политического торга.

Технологический гигант IBM прекращает наем сотрудников на позиции, которые может заменить искусственный интеллект

2 мая 2023 года Арвинд Кришна, глава корпорации IBM, которая занимается разработкой программного обеспечения и компьютерных сервисов, в интервью Bloomberg заявил, что компания в ближайшие 5 лет приостановит наем сотрудников, с обязанностями которых может справиться ИИ. По его словам, это касается в первую очередь сотрудников, которые не взаимодействуют с клиентами напрямую и работают в бэк-офисах. Таких сотрудников в компании насчитывается около 26 тысяч. «Я мог бы легко увидеть, как 30% этих сотрудников могут быть заменены искусственным интеллектом», — сказал Арвинд Кришна.



Арвинд Кришна. Фото: ibm.com

Кроме того, глава корпорации анонсировал автоматизацию некоторых задач в области трудоустройства и кадровых перестановок, но добавил, что по его мнению в ближайшее десятилетие искусственный интеллект не сможет дать объективную оценку производительности труда сотрудников, поэтому компетенции отдела кадров по-прежнему будут востребованы.