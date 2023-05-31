Лукашенко раскритиковал систему подсчета баллов на централизованных экзаменах школьников

«Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь – тройка, очень хорошо знаешь – четверка, очень-очень хорошо – отлично. А тут какие-то на компьютере высчитывали баллы. Надо делать обычную понятную систему», – сказал глава государства.

В Администрации президента уже заявили, что, по предварительному анализу, нарушений в подсчете баллов не обнаружено. Но проверка будет продолжаться.

«Работа будет вестись по двум направлениям. Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено. В каждую жалобу вникнем внимательно. С другой стороны, посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования», – сообщил глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Централизованный экзамен в этом году сдавали больше 53 тысяч выпускников.