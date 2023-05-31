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Лукашенко раскритиковал систему подсчета баллов на централизованных экзаменах школьников
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошли централизованные экзамены школьников. И сразу после оглашения результатов испытаний в Администрацию президента начали поступать многочисленные жалобы. Александр Лукашенко поручил проверить организацию централизованных экзаменов и разобраться с каждой жалобой в короткие сроки, передает «МИР 24».
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«Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь – тройка, очень хорошо знаешь – четверка, очень-очень хорошо – отлично. А тут какие-то на компьютере высчитывали баллы. Надо делать обычную понятную систему», – сказал глава государства.
В Администрации президента уже заявили, что, по предварительному анализу, нарушений в подсчете баллов не обнаружено. Но проверка будет продолжаться.
«Работа будет вестись по двум направлениям. Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено. В каждую жалобу вникнем внимательно. С другой стороны, посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования», – сообщил глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.
Централизованный экзамен в этом году сдавали больше 53 тысяч выпускников.
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Президент Беларуси поручил проверить организацию экзаменов и разобраться с каждой жалобой в короткие сроки.
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