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Лукашенко раскритиковал систему подсчета баллов на централизованных экзаменах школьников

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко раскритиковал систему подсчета баллов на централизованных экзаменах школьников
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

В Беларуси прошли централизованные экзамены школьников. И сразу после оглашения результатов испытаний в Администрацию президента начали поступать многочисленные жалобы. Александр Лукашенко поручил проверить организацию централизованных экзаменов и разобраться с каждой жалобой в короткие сроки, передает «МИР 24».

Выпускная кампания в этом году прошла в стране по-новому. Вместо обычных школьных дети сдавали централизованные экзамены. Они же станут и вступительными в вузы. Уже известны результаты по белорусскому и русскому языкам. Но не все поняли, каким образом были начислены итоговые баллы.

«Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь – тройка, очень хорошо знаешь – четверка, очень-очень хорошо – отлично. А тут какие-то на компьютере высчитывали баллы. Надо делать обычную понятную систему», – сказал глава государства.

В Администрации президента уже заявили, что, по предварительному анализу, нарушений в подсчете баллов не обнаружено. Но проверка будет продолжаться.

«Работа будет вестись по двум направлениям. Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено. В каждую жалобу вникнем внимательно. С другой стороны, посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования», – сообщил глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Централизованный экзамен в этом году сдавали больше 53 тысяч выпускников.



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Президент Беларуси поручил проверить организацию экзаменов и разобраться с каждой жалобой в короткие сроки.
 
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