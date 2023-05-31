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Журналисты со всей Беларуси прошли однодневный курс спасателей
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Белорусское министерство по чрезвычайным ситуациям провело для журналистов страны однодневный спецкурс. Вместо микрофонов они взяли брандспойты, а привычные костюмы заменила 20-килограммовая экипировка, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Для новичка это время растягивается минимум на пять минут. На улице плюс 20. А спецодежда – как толстый зимний пуховик в комплекте с горнолыжным комбинезоном.
На улице имитация тушения пожара из брандспойта. Пожарный рукав поддался журналистам не с первого раза. Следующее испытание – оказание медпомощи пострадавшим. Со спасателями выезжает специальная группа медиков. Реанимобиль – такой же, как у «скорой». Только не белого, а красного цвета. В нем у СМИ прошел тест-драйв искусственной вентиляции легких.
Испытать сложности профессии спасателям пришлось не только с земли. В больших городах с многоэтажками работа на высоте становится обыденной. За вдохновение отвечали профи. Белорусский отряд спецназначения «Зубр» поделился опытом. Эти спасатели помогали разбирать завалы после землетрясения в Турции.
В профилактике происшествий МЧС старается охватить как можно больше людей. Использует смс-рассылки. Но без помощи журналистов не обойтись.
В прошлом году благодаря информработе число погибших на водоемах страны уменьшилось почти на сто человек.
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Вместо микрофонов они взяли брандспойты, а привычные костюмы заменила 20-килограммовая экипировка.
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