Журналисты со всей Беларуси прошли однодневный курс спасателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Белорусское министерство по чрезвычайным ситуациям провело для журналистов страны однодневный спецкурс. Вместо микрофонов они взяли брандспойты, а привычные костюмы заменила 20-килограммовая экипировка, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Для новичка это время растягивается минимум на пять минут. На улице плюс 20. А спецодежда – как толстый зимний пуховик в комплекте с горнолыжным комбинезоном.



Стать спасателями на один день приехали журналисты со всей страны. Для них смоделировали десять испытаний. Каждое максимально приближено к реальности. Выехать с базы спасателям нужно за минуту, добраться до очага – максимум за пять. А видимость внутри помещения может быть нулевая.

На улице имитация тушения пожара из брандспойта. Пожарный рукав поддался журналистам не с первого раза. Следующее испытание – оказание медпомощи пострадавшим. Со спасателями выезжает специальная группа медиков. Реанимобиль – такой же, как у «скорой». Только не белого, а красного цвета. В нем у СМИ прошел тест-драйв искусственной вентиляции легких.

Испытать сложности профессии спасателям пришлось не только с земли. В больших городах с многоэтажками работа на высоте становится обыденной. За вдохновение отвечали профи. Белорусский отряд спецназначения «Зубр» поделился опытом. Эти спасатели помогали разбирать завалы после землетрясения в Турции.

«Это, конечно, экстраординарное такое и по чувствам, и по внешнему виду: город был разрушенный. Визуальные эти картинки очень в памяти остаются. Но ты выполнял свою работу, понимал, что людям тяжело, ты должен помочь, быстрее спасти, найти. Это было, скажем так, нелегко», – рассказал командир кинологического отделения республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС Беларуси Виталий Орлов.

В профилактике происшествий МЧС старается охватить как можно больше людей. Использует смс-рассылки. Но без помощи журналистов не обойтись.

«Мы говорим, что где-то работник милиции помог, спас человека, где-то обычный человек, проходя мимо, пришел на помощь. У нас есть свои инструменты коммуникации. Мы это делаем хорошо. Но при помощи средств массовой информации у нас есть возможность достучаться до людей. Вы проводники этой сильной позиции по спасению людей», – рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.

В прошлом году благодаря информработе число погибших на водоемах страны уменьшилось почти на сто человек.