Воспитанники военно-патриотических клубов побывали во Дворце Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Во Дворце Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – побывали воспитанники военно-патриотических клубов, передает «МИР 24».

Они еще не окончили школу, а уже умеют прыгать с парашютом, нырять с аквалангом, знают навыки рукопашного боя и оказания первой помощи. Центр «Скиф» существует 25 лет в городке Речица, а клуб «Доблесть» набирает в свои ряды ребят из Минской области.

«Конечно, не ожидали, что сюда попадем. Но когда тренер сказал, мы такие: «Вау! Круто!». Мы всем родственникам сразу позвонили. Я сделала много фотографий в зеленом зале и в белом – там, где проводили самые важные мероприятия в стране. Родственникам всем, близким буду, конечно, хвастаться», – рассказали воспитанницы военно-патриотического центра Елена и Дарья Сергеенко.