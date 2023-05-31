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Воспитанники военно-патриотических клубов побывали во Дворце Независимости в Минске
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Во Дворце Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – побывали воспитанники военно-патриотических клубов, передает «МИР 24».
Они еще не окончили школу, а уже умеют прыгать с парашютом, нырять с аквалангом, знают навыки рукопашного боя и оказания первой помощи. Центр «Скиф» существует 25 лет в городке Речица, а клуб «Доблесть» набирает в свои ряды ребят из Минской области.
С собой ребята увезут не только сотни селфи, но и много знаний об истории дворца и важных событиях.
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Ребят провели по залам и кабинетам, где проходят переговоры, международные встречи, вручаются госнаграды.
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