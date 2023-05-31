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Воспитанники военно-патриотических клубов побывали во Дворце Независимости в Минске

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воспитанники военно-патриотических клубов побывали во Дворце Независимости в Минске
 МТРК «Мир»

Во Дворце Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – побывали воспитанники военно-патриотических клубов, передает «МИР 24».

Они еще не окончили школу, а уже умеют прыгать с парашютом, нырять с аквалангом, знают навыки рукопашного боя и оказания первой помощи. Центр «Скиф» существует 25 лет в городке Речица, а клуб «Доблесть» набирает в свои ряды ребят из Минской области.

«Конечно, не ожидали, что сюда попадем. Но когда тренер сказал, мы такие: «Вау! Круто!». Мы всем родственникам сразу позвонили. Я сделала много фотографий в зеленом зале и в белом – там, где проводили самые важные мероприятия в стране. Родственникам всем, близким буду, конечно, хвастаться», – рассказали воспитанницы военно-патриотического центра Елена и Дарья Сергеенко.

С собой ребята увезут не только сотни селфи, но и много знаний об истории дворца и важных событиях. Гостей провели по залам и кабинетам, где проходят переговоры, международные встречи, вручаются госнаграды. Показали редкие фото главы государства.



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Ребят провели по залам и кабинетам, где проходят переговоры, международные встречи, вручаются госнаграды.
 
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