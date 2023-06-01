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Теплицы для помидоров и огурцов будут модернизированы в Беларуси

01.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплицы для помидоров и огурцов будут модернизированы в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусов обеспечат свежими огурцами и томатами в межсезонье. А осенью и зимой они должны продаваться по доступным ценам. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Для этого в Беларуси построят больше теплиц. Модернизируют работающие, поставят дополнительные осветительные приборы. Так увеличат урожайность. В среднем в межсезонье стране не хватает около восьми с половиной тысяч тонн огурцов. Приходиться закупать импортные. В этом году их вырастят больше обычного и закроют потребности белорусов.

«Что касается томатов, недостаток чуть более 19 тысяч тонн существует в стране. Но здесь надо более детально поработать в течении нескольких лет. Поэтому мы сейчас выбрали хозяйства, которые будут обеспечиваться досветкой, чтобы можно было эти продукты производить в зимний период. И, фактически, на конец этого года мы добавим процентов на 25-30 производство томатов. А близко к 100% выйдем года через три», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.

Чтобы увеличить объемы производства, Беларуси нужно около 30 дополнительных гектаров теплиц с досветкой. Для хозяйств, которые выращивают сезонные овощи, действуют пониженные тарифы на электроснабжение.



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В теплицах установят дополнительные осветительные приборы, чтобы выращивать овощи зимой.
 
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