Теплицы для помидоров и огурцов будут модернизированы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусов обеспечат свежими огурцами и томатами в межсезонье. А осенью и зимой они должны продаваться по доступным ценам. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Для этого в Беларуси построят больше теплиц. Модернизируют работающие, поставят дополнительные осветительные приборы. Так увеличат урожайность. В среднем в межсезонье стране не хватает около восьми с половиной тысяч тонн огурцов . Приходиться закупать импортные. В этом году их вырастят больше обычного и закроют потребности белорусов.