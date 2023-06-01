Лукашенко назвал распространение фейков одной из ключевых угроз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Распространение фейков является в настоящее время одной из ключевых угроз. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ, передает «МИР 24».

По мнению Лукашенко, цель передачи заведомо ложной информации – подрыв авторитета государства на международной арене, провоцирование протестных настроений и разжигание национальной вражды. Он отметил, что у западных стран фактическая информационная монополия: контроль над интернетом, социальными сетями и международными СМИ.