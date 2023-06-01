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Лукашенко назвал распространение фейков одной из ключевых угроз
01.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Распространение фейков является в настоящее время одной из ключевых угроз. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ, передает «МИР 24».
По мнению Лукашенко, цель передачи
«Эту монополию, a также свое маниакальное стремление не допустить создания многополярного мира они прикрывают лозунгом борьбы за демократию. Никакой там демократии нет. Под этим лозунгом западные элиты сделают все, чтобы сорвать любые наши интеграционные процессы, а также искусственно создать точки напряженности на пространстве СНГ и вокруг него. Развединформация, поступающая в том числе по каналам наших партнерских связей спецслужб, свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримом будущем будут только нарастать», – заявил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси в преддверии предстоящих электоральных компаний. В разной степени такие угрозы касаются всех стран Содружества.
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Цель передачи заведомо ложной информации – провоцирование протестных настроений и разжигание национальной вражды.
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