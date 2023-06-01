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Лукашенко назвал распространение фейков одной из ключевых угроз

01.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал распространение фейков одной из ключевых угроз
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Распространение фейков является в настоящее время одной из ключевых угроз. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ, передает «МИР 24».

По мнению Лукашенко, цель передачи заведомо ложной информации – подрыв авторитета государства на международной арене, провоцирование протестных настроений и разжигание национальной вражды. Он отметил, что у западных стран фактическая информационная монополия: контроль над интернетом, социальными сетями и международными СМИ.

«Эту монополию, a также свое маниакальное стремление не допустить создания многополярного мира они прикрывают лозунгом борьбы за демократию. Никакой там демократии нет. Под этим лозунгом западные элиты сделают все, чтобы сорвать любые наши интеграционные процессы, а также искусственно создать точки напряженности на пространстве СНГ и вокруг него. Развединформация, поступающая в том числе по каналам наших партнерских связей спецслужб, свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримом будущем будут только нарастать», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси в преддверии предстоящих электоральных компаний. В разной степени такие угрозы касаются всех стран Содружества.



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Цель передачи заведомо ложной информации – провоцирование протестных настроений и разжигание национальной вражды.
 
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