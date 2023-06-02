«Конкурс – больше пяти человек на место»: где в Беларуси учат на пилотов?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В альма-матер белорусских летчиков первый в истории курс пилотов гражданской авиации в Академии набрали три года назад. Спрос на профессию оказался высокий.

«Всего восемь человек мы набираем на бюджет. Это небольшое количество. Конкурс немаленький. Если возьмем все количество желающих абитуриентов, которые отсеялись на каждом этапе, то он будет больше пяти человек на место», – рассказывает о вступительной кампании ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич.





Поступление на пилота – как полоса испытаний. Критерии строгие: идеальное здоровье, физподготовка, высокий балл на экзамене. И это лишь первый шаг на пути к мечте.

«Как показывает практика, молодые люди не всегда готовы к трудностям в обучении. Им хочется отдохнуть, хочется пренебречь распорядком дня, посмотреть фильм, сходить с девушкой погулять. Но это все отражается на учебе очень быстро», – убежден ректор.

Диплом в руках – это лишь половина пути. Учиться пилоту придется всю жизнь: сдавать экзамены по английскому, практиковаться на тренажерах, подтверждать квалификацию.





«Образование в этом направлении – это не гарантия того, что человек сядет за штурвал большого воздушного судна типа Боинга или Эмбраера. Есть еще внутренние правила отбора авиакомпаний, которые не всегда можно пройти. Это оценки, это умение выполнять какие-то элементы полета», – говорит о будущем выпускников Артем Шегидевич.

На пилотов учатся и девушки. Требования такие же, как и к парням. Например, проверка вестибулярного аппарата на занятиях по физкультуре. Десять кругов влево, столько же вправо на тренажере вверх ногами – и норматив сдан. Ведь оказаться «с тазиком» в полете для летчика исключено.





«Конечно, это самое любимое упражнение. Но не всем разрешено. Потому, что пока прибор применяется только для пилотов. И все равно все хотят испытать себя на таком шикарном тренажере», – шутит заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Белгосакадемии авиации Евгений Бойко.

А этот тренажер – полная копия кабины небольшого самолета Даймонд 42. На экранах – модели реальных аэропортов. Здесь отрабатывают взлет, посадку, движение в опасную погоду.





«Чтобы получить права на пилота-любителя, нужно от 50 часов налетать, и только потом можно уже будет садиться за штурвал настоящего самолета», – говорит пилот-инструктор Олег Довляшевич.





С первого раза не успеешь даже записать алгоритм работы пилота: десятки кнопок и тумблеров, экраны и цифры. Но летающую машину изучают почти пять лет. Не будешь прогуливать пары – подружишься с ней быстро.