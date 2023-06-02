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«Конкурс – больше пяти человек на место»: где в Беларуси учат на пилотов?
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В альма-матер белорусских летчиков первый в истории курс пилотов гражданской авиации в Академии набрали три года назад. Спрос на профессию оказался высокий.
«Всего восемь человек мы набираем на бюджет. Это небольшое количество. Конкурс немаленький. Если возьмем все количество желающих абитуриентов, которые отсеялись на каждом этапе, то он будет больше пяти человек на место», – рассказывает о вступительной кампании ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич.
Поступление на пилота – как полоса испытаний. Критерии строгие: идеальное здоровье, физподготовка, высокий балл на экзамене. И это лишь первый шаг на пути к мечте.
Диплом в руках – это лишь половина пути. Учиться пилоту придется всю жизнь: сдавать экзамены по английскому, практиковаться на тренажерах, подтверждать квалификацию.
На пилотов учатся и девушки. Требования такие же, как и к парням. Например, проверка вестибулярного аппарата на занятиях по физкультуре. Десять кругов влево, столько же вправо на тренажере вверх ногами – и норматив сдан. Ведь оказаться «с тазиком» в полете для летчика исключено.
А этот тренажер – полная копия кабины небольшого самолета Даймонд 42. На экранах – модели реальных аэропортов. Здесь отрабатывают взлет, посадку, движение в опасную погоду.
С первого раза не успеешь даже записать алгоритм работы пилота: десятки кнопок и тумблеров, экраны и цифры. Но летающую машину изучают почти пять лет. Не будешь прогуливать пары – подружишься с ней быстро.
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Поступление на пилота – как полоса испытаний. Критерии строгие: идеальное здоровье, физподготовка, высокий балл на экзамене. И это лишь первый шаг на пути к мечте.
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