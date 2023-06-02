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Экономическую интеграцию обсудили на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посольство Беларуси в РФ
В Москве состоялось заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. На обсуждение было вынесено 15 наиболее важных вопросов, касающихся экономической интеграции стран, сообщает «МИР 24».
«Интеграционные процессы в СГ развиваются очень эффективно. Мы видим это и по наполняемости повестки Группы высокого уровня, и по частоте встреч наших премьеров, глав государств. Идет интеграционный процесс», – добавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
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Экономическую интеграцию обсудили на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
На обсуждение было вынесено 15 наиболее важных вопросов.
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