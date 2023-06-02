Экономическую интеграцию обсудили на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посольство Беларуси в РФ

В Москве состоялось заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. На обсуждение было вынесено 15 наиболее важных вопросов, касающихся экономической интеграции стран, сообщает «МИР 24».

«Сейчас появился социальный блок. И наша группа по сути является одним из этапов отбора важнейших проектов, где мы должны найти кооперационную составляющую между нашими странами, подключить науку, самые инновационные и прорывные решения, как, например, в здравоохранении. Надо найти и сложить источники финансирования, чтобы эти проекты в ближайшие три-четыре года состоялись», – заявил посол Беларуси в Москве Дмитрий Крутой.

«Интеграционные процессы в СГ развиваются очень эффективно. Мы видим это и по наполняемости повестки Группы высокого уровня, и по частоте встреч наших премьеров, глав государств. Идет интеграционный процесс», – добавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.