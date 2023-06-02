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"Нейросети в digital - это новая реальность": конспект выступлений спикеров конференции по медийной рекламе
02.06.2023 13:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25 мая прошла ежегодная
Генеральный партнер конференции — Mastercard.
Яндекс
Мария Гаврильчик,
Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс.Беларусь
Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс.Директе 2023
В своем докладе спикер отметила три основных вопроса, которые волнуют медийный рынок сегодня:
1. Как быть заметным?
2. Как оптимизировать медийную рекламу?
3. Как оценить эффективность?
Одной из таких площадок является онлайн-кинотеатр Кинопоиск. 40% посетителей среди белорусской аудитории сервиса — люди в возрасте 25–34 года, 79% из них имеют доход выше среднего. Спикер рассказала о возможных форматах размещения рекламы как на Кинопоиске, так и в других сервисах Яндекса. Подробнее узнать о доступных форматах можно
Оптимизация медийной рекламы
Важно предварительно изучить аудиторию и протестировать рекламные креативы. На помощь придет сервис Яндекс.Взгляд. Это платформа, которая позволяет тестировать и проверять гипотезы, оценивать и анализировать все: от креативов до функционала сайта. Это анализ прямой обратной связи от целевой аудитории за небольшие бюджеты. Подробнее об этом инструменте вы можете узнать
В рамках выступления Мария также рассказала про новую стратегию с оптимизацией на рост поисковых запросов. Цель стратегии “Рост запросов в Поиске” ― побудить пользователей искать бренд или продукт.
Также спикер отметила преимущества заключения годовой сделки с клиентами на специальных условиях. Годовая сделка дает возможность размещать рекламу в самых популярных форматах, получать бонусы и экономить рекламный бюджет.
Оценка эффективности
Для отслеживания эффективности рекламы спикер предлагает использовать:
Вместо выводов
VK Реклама
Святослав Дворецкий,
Менеджер по развитию международного бизнеса VK
VK и тренды видеопотребления
Свое выступление Святослав начал с презентации данных по аудитории площадки в Беларуси. Так, активных пользователей во ВКонтакте в Беларуси 6,2 млн (в месяц), или 75% от всех белорусских интернет-пользователей.
Инфлюенсеры VK
Одна из причин быстрого роста видеопотребления VK — привлечение инфлюенсеров. Сегодня количество просмотров VK Клипов составляет примерно 750 млн в сутки, контент VK Video набирает около 3 млрд просмотров в сутки.
Спикер также представил рекламные форматы площадки VK. Одной из интересных новинок стал формат Shoppable Ads ― брендформанс-формат, совмещающий видео и каталог товаров.
AMDG
Ирина Буко,
Медиадиректор AMDG
Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok
Аудитория социальных сетей в Беларуси в 2023 году
В YouTube число пользователей 35+ увеличилось более чем на 40%. В Instagram вырос объем пользователей старшего возраста, а молодой аудитории (18–34) стало меньше. Одноклассники теряют пользователей старшего поколения.
Ядром в каждой социальной сети являются женщины. Наибольшая доля пользователей женского пола в Instagram — 65%.
Ирина рассказала об особенностях продвижения на популярных рекламных площадках. Зрители узнали, что в YouTube растет популярность и конверсионность коротких видеороликов. Спикер отметила, что наибольшая эффективность продвижения в YouTube и Instagram достигается за счет сочетания нескольких рекламных форматов.
Узнать больше о перспективах и возможностях основных рекламных систем можно
Была затронута и тема новейших технологий и нейросетей. Сегодня для создания рекламных креативов можно активно внедрять ChatGPT и другие сервисы с искусственным интеллектом. В своем выступлении спикер рассказала про возможности использования ИИ для создания рекламных материалов.
Так, например ChatGPT может помочь маркетологу:
— создавать тексты для соцсетей;
— писать сценарии для роликов в TikTok;
— подбирать таргетинги с учетом платформы размещения;
— подбирать ключевые запросы.
AIDA
Анастасия Никонович,
Креативный директор AIDA Pioneer
Креатив в digital: тренды и лайфхаки
Анастасия поделилась со слушателями главными правилами создания креативной рекламы:
"Бобруйский Бровар"
Светлана Волковец,
Директор по маркетингу "Оазис Груп" и "Бобруйский Бровар"
AMDG
Алина Фалей,
Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG
Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта
Рынок энергетических напитков стабильно растет на протяжении 5 лет. Среднегодовой прирост продаж этого FMCG-продукта составляет примерно 30%.
Этапы принятия решения о покупке энергетического напитка:
На основе дополнительных данных о конкурентной среде рынка и целевой аудитории был разработан новый продукт — энергетик No Limit для тех, кому нужен импульс для воплощения желаний. В своем докладе спикеры рассказали о стратегии продвижения товара и представили результаты проведенных рекламных мероприятий.
Особенности продвижения
Продвижение товара осуществлялось в два этапа: знакомство с брендом и информирование.
На первом этапе были привлечены блогеры, а также реклама в Instagram и TikTok. Общий охват рекламных кампаний составил более 1,5 млн пользователей.
На втором этапе акцент был смещен на продвижение “Ощущения удовольствия” и ценностей бренда с помощью неординарного подхода к коммуникации. Для реализации второго этапа с помощью ИИ были разработаны уникальные персонажи, которые позже стали узнаваемыми героями креативов.
Расширение ЦА
Кроме стандартных, заинтересованных в покупке энергетика, сегментов аудитории (студенты, геймеры, тусовщики) с целью расширения охвата были протестированы новые категории пользователей:
— представители профессий, выполняющих работу в ночные смены;
— аудитория с интересом к приготовлению коктейлей с энергетиками;
— пользователи, которые ищут популярные сериалы.
Результаты
В результате первого этапа рекламной кампании:
Смартпресс
Юлия Кочубей,
Главный редактор “Смартпресс”
Медийная реклама VS реклама в медиа: “не вместо, а вместе”
Digital отлично работает в коллаборации с нативной рекламой. Сочетание этих направлений позволяет рекламному обращению “достучаться до ума и сердца” целевой аудитории.
Медийный рынок в 2023 году двигается в сторону избегания рекламы и манипулятивного подхода в рекламе. Становятся популярными полезные, вдохновляющие и развлекательные материалы. Подобные тенденции могут негативно повлиять на эффективность рекламы, но с помощью медиа этого можно избежать.
Размещение нативной рекламы поможет:
Самый большой охват получают материалы, попадающие в рекомендации Google и Яндекс. Их читают в 4–8 раз чаще, чем стандартные публикации.
Как попасть в рекомендации?
Успешное рекламное сообщение должно быть полезным, эмоциональным или развлекательным.
Исходя из наблюдений, для попадания в рекомендации важны:
Каким не должен быть текст?
О том, как строится работа со СМИ и как создать синергию digital-рекламы и рекламы в медиа, можно узнать по
Свои доклады презентовали также представители рекламных систем BYYD и SlickJump, а также юрист компании REVERA. Спикеры рассказали о самых эффективных способах размещения рекламы в приложениях и рекламных сетях, поделились рекомендациями по защите авторских прав своего бренда. Посмотреть полные версии докладов можно по
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"Нейросети в digital - это новая реальность": конспект выступлений спикеров конференции по медийной рекламе
25 маяпрошла ежегоднаяконференция по медийной и видеорекламе в интернете от AMDG. Представители Яндекса, ВКонтакте, AMDG, "Бобруйского Бровара" и других компаний...
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