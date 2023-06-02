"Нейросети в digital - это новая реальность": конспект выступлений спикеров конференции по медийной рекламе

Источник материала: ProBusiness

25 мая прошла ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете от AMDG. Представители Яндекса, ВКонтакте, AMDG, “Бобруйского Бровара” и других компаний представили свои выступления в онлайн-формате. В этом материале поделимся основными тезисами докладов спикеров. Полные версии выступлений можно запросить по ссылке .

Генеральный партнер конференции — Mastercard.

Яндекс

Мария Гаврильчик,

Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс.Беларусь



Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс.Директе 2023





В своем докладе спикер отметила три основных вопроса, которые волнуют медийный рынок сегодня:

1. Как быть заметным?

2. Как оптимизировать медийную рекламу?

3. Как оценить эффективность?



Для того чтобы быть заметным, важно использовать актуальные инструменты и платформы для продвижения.

Одной из таких площадок является онлайн-кинотеатр Кинопоиск. 40% посетителей среди белорусской аудитории сервиса — люди в возрасте 25–34 года, 79% из них имеют доход выше среднего. Спикер рассказала о возможных форматах размещения рекламы как на Кинопоиске, так и в других сервисах Яндекса. Подробнее узнать о доступных форматах можно здесь .





Оптимизация медийной рекламы



Перед размещением рекламы важно ответить на три вопроса:

Как правильно сформировать УТП?

Важно предварительно изучить аудиторию и протестировать рекламные креативы. На помощь придет сервис Яндекс.Взгляд. Это платформа, которая позволяет тестировать и проверять гипотезы, оценивать и анализировать все: от креативов до функционала сайта. Это анализ прямой обратной связи от целевой аудитории за небольшие бюджеты. Подробнее об этом инструменте вы можете узнать здесь .

Как максимально эффективно разместить рекламу?

В рамках выступления Мария также рассказала про новую стратегию с оптимизацией на рост поисковых запросов. Цель стратегии “Рост запросов в Поиске” ― побудить пользователей искать бренд или продукт.

Как оптимизировать бюджет?

Также спикер отметила преимущества заключения годовой сделки с клиентами на специальных условиях. Годовая сделка дает возможность размещать рекламу в самых популярных форматах, получать бонусы и экономить рекламный бюджет.

Оценка эффективности

Для отслеживания эффективности рекламы спикер предлагает использовать:

Self-service аналитику в Мастере отчетов, где можно проанализировать не только Post-view, но и Post-click: Конверсии.

аналитику в Мастере отчетов, где можно проанализировать не только Post-view, но и Post-click: Конверсии. Search Lift, который позволит оценить рост поисковых запросов, связанных с вашим брендом и объектами рекламирования после показа рекламы и, конечно же, Brand Lift, который покажет влияние рекламы на поведение пользователей.

Вместо выводов





VK Реклама

Святослав Дворецкий,

Менеджер по развитию международного бизнеса VK



VK и тренды видеопотребления





Свое выступление Святослав начал с презентации данных по аудитории площадки в Беларуси. Так, активных пользователей во ВКонтакте в Беларуси 6,2 млн (в месяц), или 75% от всех белорусских интернет-пользователей.



* Согласно статистике DataReportal , всего в Беларуси 8,2 млн пользователей интернета (2023 год).







Рост видеопотребления



За III квартал 2022 года объем потребления видео во ВКонтакте увеличился на 45%, а количество просмотров VK Клипов — на 152%, по сравнению с III кварталом 2021 года. По словам спикера, представители VK уверены, что эта тенденция будет расти.







Инфлюенсеры VK

Одна из причин быстрого роста видеопотребления VK — привлечение инфлюенсеров. Сегодня количество просмотров VK Клипов составляет примерно 750 млн в сутки, контент VK Video набирает около 3 млрд просмотров в сутки.



Блогеры сотрудничают с VK и создают уникальный контент на площадках VK Video и VK Клипы.



Почему стоит “уже сегодня” перейти на VK Рекламу?



Отдельно представитель ВКонтакте рассказал о различии двух рекламных систем — myTarget и VK Реклама, которые входят в структуру компании.





Как отметил спикер, сейчас в myTarget доступна только часть функционала. В будущем произойдет полный переход на платформу VK Реклама. Сегодня основной сервис для запуска рекламных кампаний — VK Ads.



Возможности VK Рекламы



Это только часть возможностей платформы. Со временем будут добавлены новые форматы и цели.





Спикер также представил рекламные форматы площадки VK. Одной из интересных новинок стал формат Shoppable Ads ― брендформанс-формат, совмещающий видео и каталог товаров.









Подробнее о возможностях размещения можно узнать здесь .



AMDG

Ирина Буко,

Медиадиректор AMDG

Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok







Аудитория социальных сетей в Беларуси в 2023 году



Свое выступление Ирина начала с представления данных по объемам аудитории рекламных площадок. Лидерство в соцсетях на данный момент принадлежит YouTube, на втором месте ― TikTok.









Согласно внутренней аналитике агентства AMDG, за период с мая 2022 по май 2023 года число пользователей YouTube и TikTok выросло. Снизилась популярность Одноклассников и Instagram.







В YouTube число пользователей 35+ увеличилось более чем на 40%. В Instagram вырос объем пользователей старшего возраста, а молодой аудитории (18–34) стало меньше. Одноклассники теряют пользователей старшего поколения.

Ядром в каждой социальной сети являются женщины. Наибольшая доля пользователей женского пола в Instagram — 65%.

Ирина рассказала об особенностях продвижения на популярных рекламных площадках. Зрители узнали, что в YouTube растет популярность и конверсионность коротких видеороликов. Спикер отметила, что наибольшая эффективность продвижения в YouTube и Instagram достигается за счет сочетания нескольких рекламных форматов.

Узнать больше о перспективах и возможностях основных рекламных систем можно здесь .

Была затронута и тема новейших технологий и нейросетей. Сегодня для создания рекламных креативов можно активно внедрять ChatGPT и другие сервисы с искусственным интеллектом. В своем выступлении спикер рассказала про возможности использования ИИ для создания рекламных материалов.



Так, например ChatGPT может помочь маркетологу:

— создавать тексты для соцсетей;

— писать сценарии для роликов в TikTok;

— подбирать таргетинги с учетом платформы размещения;

— подбирать ключевые запросы.

AIDA

Анастасия Никонович,

Креативный директор AIDA Pioneer

Креатив в digital: тренды и лайфхаки





Анастасия поделилась со слушателями главными правилами создания креативной рекламы:

Выходить за рамки. При разработке креативных концепций нужно мыслить широко, масштабно и нестандартно.

Взаимодействовать с инфлюенсерами. Чтобы создавать органичный контент, важно обращать внимание на особенности характера инфлюенсера, которые помогут выгодно раскрыть проект и самого блогера.

Создавать инфлюенсеров. Персонажи могут интересно и разнообразно рассказывать о бренде, а также привлекать внимание пользователей.

Мимикрировать под контент, интересный ЦА. Чем более нативный контент, тем лучше его будет воспринимать аудитория.

“Куражиться” в соцсетях. Пользователи приходят в соцсети ради отдыха и развлечений, поэтому Tone of voice должен соответствовать площадке. Главное правило — создавать материалы со вкусом и с умом.

Использовать ИИ и новые технологии. Технологии не стоят на месте, поэтому важно не отставать и использовать их для упрощения маркетинговых задач.

Оставаться в тренде. Выход рекламных кампаний зачастую планируется заранее, из-за чего быть на волне сложно. Главная рекомендация — говорить о разумном, добром и вечном.

"Бобруйский Бровар"

Светлана Волковец,

Директор по маркетингу "Оазис Груп" и "Бобруйский Бровар"

AMDG

Алина Фалей,

Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG

Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта





Рынок энергетических напитков стабильно растет на протяжении 5 лет. Среднегодовой прирост продаж этого FMCG-продукта составляет примерно 30%.



Более 65% рынка делят два игрока: Olvi (бренд Dynamit) и Oasis (бренд GORILLA). При этом у Olvi в ассортименте есть упаковка и PET, и CAN, а у Oasis ― только CAN.



Результаты исследования данных о продажах показали, что рынок энергетиков делится пополам по формату предпочитаемой упаковки: 53% выбирают банку, 46% предпочитают бутылку. Абсолютный лидер в CAN-сегменте ― Gorilla Energy.







Этапы принятия решения о покупке энергетического напитка:

Выбор по формату упаковки. Потребители оценивают функциональные возможности упаковки и их соответствие своим потребностям в текущий момент.

Выбор по цене. Цена является важным фактором для потребителей, которые покупают продукт впервые. В последующем цена не так значительно влияет на выбор бренда.

Выбор по вкусу. Особенные вкусы вызывают больший интерес, чем стандартный.

На основе дополнительных данных о конкурентной среде рынка и целевой аудитории был разработан новый продукт — энергетик No Limit для тех, кому нужен импульс для воплощения желаний. В своем докладе спикеры рассказали о стратегии продвижения товара и представили результаты проведенных рекламных мероприятий.

Особенности продвижения

Продвижение товара осуществлялось в два этапа: знакомство с брендом и информирование.

На первом этапе были привлечены блогеры, а также реклама в Instagram и TikTok. Общий охват рекламных кампаний составил более 1,5 млн пользователей.

На втором этапе акцент был смещен на продвижение “Ощущения удовольствия” и ценностей бренда с помощью неординарного подхода к коммуникации. Для реализации второго этапа с помощью ИИ были разработаны уникальные персонажи, которые позже стали узнаваемыми героями креативов.







Расширение ЦА

Кроме стандартных, заинтересованных в покупке энергетика, сегментов аудитории (студенты, геймеры, тусовщики) с целью расширения охвата были протестированы новые категории пользователей:

— представители профессий, выполняющих работу в ночные смены;

— аудитория с интересом к приготовлению коктейлей с энергетиками;

— пользователи, которые ищут популярные сериалы.

Результаты





В результате первого этапа рекламной кампании:

была подтверждена гипотеза о том, что для вовлечения прочей аудитории нужно чаще показывать рекламное сообщение;

вовлеченность пользователей выше средней по всем площадкам размещения;

найдены и собраны новые сегменты аудитории;

достигнута цель по удержанию вовлеченности пользователей во время рекламной кампании;

прирост поискового трафика более чем на 24%.

Смартпресс

Юлия Кочубей,

Главный редактор “Смартпресс”

Медийная реклама VS реклама в медиа: “не вместо, а вместе”

Digital отлично работает в коллаборации с нативной рекламой. Сочетание этих направлений позволяет рекламному обращению “достучаться до ума и сердца” целевой аудитории.

Медийный рынок в 2023 году двигается в сторону избегания рекламы и манипулятивного подхода в рекламе. Становятся популярными полезные, вдохновляющие и развлекательные материалы. Подобные тенденции могут негативно повлиять на эффективность рекламы, но с помощью медиа этого можно избежать.

Размещение нативной рекламы поможет:



дополнительно привлечь аудиторию медиаресурса;

получить вирусный охват: через рекомендации поисковых систем и перепечатывания другими медиа;

попасть в поисковую выдачу и закрепиться в ней;

получить более широкий охват благодаря мультиформатности;

сформировать доверие потребителей благодаря текстам, вызывающим эмоции.

Самый большой охват получают материалы, попадающие в рекомендации Google и Яндекс. Их читают в 4–8 раз чаще, чем стандартные публикации.







Как попасть в рекомендации?

Успешное рекламное сообщение должно быть полезным, эмоциональным или развлекательным.

Исходя из наблюдений, для попадания в рекомендации важны:

новизна;

информативность;

новостные тренды.

Каким не должен быть текст?

длинным;

неинформативным;

однообразным и без акцентов;

содержать необоснованную похвалу;

включать императивы, штампы и канцеляризмы.

О том, как строится работа со СМИ и как создать синергию digital-рекламы и рекламы в медиа, можно узнать по ссылке .