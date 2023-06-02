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«Динамичная техника, но может быть и бабушкофоном»: что за птица – автожир?

02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автожир – двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Вместо мотора винт вращает воздух. Не падает гироплан даже с выключенным двигателем.

«Люди помещаются очень плотненько. Трудно поверить, но даже двухметровые помещаются», – описывает автожир командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий.

Геннадий называет его «мускулолет». Автопилота здесь нет – все управление в руках человека.

«Динамичная техника, но может быть и бабушкофоном»: что за птица – автожир?

«Его изобрели, потому что самолеты во время бурного развития авиации падали в штопор. Если небольшая ошибка, потеряли скорость – погибли. И вот для этого и придумали это вращающееся крыло. Как говорят, автожир для тех, кто очень любит летать, но боится», – говорит о безопасности техники пилот.

А еще аппарат подойдет для тех, кто мечтает стать пилотом, но не готов тратить на это пять лет в вузе. Научиться летать на автожире будет сложнее, чем, например, водить машину. Но затея осуществимая.

«Динамичная техника, но может быть и бабушкофоном»: что за птица – автожир?

«Можно научить и бабушку, и дедушку. Но придется учиться. Я имею в виду не теорию, а навыки моторные. Их нужно будет наработать, – уверен Геннадий. – По миру обучение стоит в среднем 6 тысяч евро. Это с нуля, как для блондинки, домохозяйки».

Летательный аппарат используют для обзорных полетов, мониторинга границ, перевозки людей. Максимальная высота – 4 километра. Скорость – до 200 километров в час.

«Динамичная техника, но может быть и бабушкофоном»: что за птица – автожир?

«Размах лопастей практически девять метров. Одна сорок килограммов весит. Мечи самураев не так лупят, как эта лопасть», – в шутку отмечает пилот, – Динамичная техника, но в то же время позволяет быть бабушкофоном».

Пируэты и петли в воздухе – для тех, кто любит острые ощущения. Но у автожира есть и версия «лайт» – можно летать спокойно и наслаждаться видами.



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Автожир – двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Вместо мотора винт вращает воздух. Не падает гироплан даже с выключенным двигателем.
 
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