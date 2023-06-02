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«Динамичная техника, но может быть и бабушкофоном»: что за птица – автожир?
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автожир – двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Вместо мотора винт вращает воздух. Не падает гироплан даже с выключенным двигателем.
«Люди помещаются очень плотненько. Трудно поверить, но даже двухметровые помещаются», – описывает автожир командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий.
Геннадий называет его «мускулолет». Автопилота здесь нет – все управление в руках человека.
А еще аппарат подойдет для тех, кто мечтает стать пилотом, но не готов тратить на это пять лет в вузе. Научиться летать на автожире будет сложнее, чем, например, водить машину. Но затея осуществимая.
Летательный аппарат используют для обзорных полетов, мониторинга границ, перевозки людей. Максимальная высота – 4 километра. Скорость – до 200 километров в час.
Пируэты и петли в воздухе – для тех, кто любит острые ощущения. Но у автожира есть и версия «лайт» – можно летать спокойно и наслаждаться видами.
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Автожир – двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Вместо мотора винт вращает воздух. Не падает гироплан даже с выключенным двигателем.
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