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Туристы забронировали здравницы и усадьбы в Беларуси на 90%
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск – в топе мест для отпуска у туристов из России. Белорусские здравницы и усадьбы на лето забронированы на 90%, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Около миллиона туристов за прошлый год посетили Беларусь. По прогнозам, в 2023-м поток путешественников вырастет на 20%.
«В санаторий из Москвы». – «Вы впервые в Беларуси?». – «Впервые». – «А почему выбрали именно санаторий?». – «Ой, давно хотели, очень давно. Вот мечта сбылась», – рассказала россиянка Елена Десяткова.
Беларусь и Россию соединил уникальный железнодорожный маршрут, этакий отель на колесах. Ночью группы передвигаются между локациями, днем посещают экскурсии.
«Приезжает целый
Каждую неделю между белорусскими и российскими городами курсирует около 150 поездов. Например, добраться до Минска можно из Архангельска, Мурманска, Анапы, Адлера, Калининграда. Но самые популярные маршруты – из Москвы и Санкт-Петербурга.
«Я сейчас на девятом месяце беременности, и мне нельзя летать на самолете. Поэтому выбор пал на поезд. Слышала, что в Беларуси очень хороший хлопок. Я бы, наверное, взяла для малыша какую-то одежду, так как качественная ткань. И, может, игрушки», – рассказала россиянка Диляра Галимова.
Путешественники выбирают и самостоятельные программы. В Минске для них курсирует туристический автобус. Маршрут – 40 километров. За полтора часа можно посмотреть главные локации города.
«Очень хотим посетить аквапарк. Потому что сколько раз я была, меня впечатлило. Хотелось бы потом подняться на крышу Национальной библиотеки», – поделилась планами Елена Шуракшина.
В апреле в Минске прошел первый белорусско-российский туристический конгресс. На форуме обсуждали отпуск-2023 в Союзном государстве. В топе у россиян белорусские санатории, экологические и исторические маршруты.
«Россия, в том числе, развивая внутренний туризм, столкнулась с проблемой, что у нас до полумиллиона дефицит мест размещения. Мы могли бы частично заместить ее за счет перенаправления потоков туристов в Беларусь, пока мы не построим необходимые мощности», – сказала заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
«Акцент, я считаю, нам нужно сделать на автомобильных путешественников. Они сейчас ищут интересные туристические направления, куда можно добраться во временном диапазоне одного дня, но при этом попасть в какие-то новые, интересные для себя локации», – отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Развивают страны и авиасообщение. В Минск летают самолеты из 10 российских городов.
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Поток путешественников в этом году может увеличиться на 20%.
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