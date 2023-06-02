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Туристы забронировали здравницы и усадьбы в Беларуси на 90%

02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туристы забронировали здравницы и усадьбы в Беларуси на 90%
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск – в топе мест для отпуска у туристов из России. Белорусские здравницы и усадьбы на лето забронированы на 90%, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Около миллиона туристов за прошлый год посетили Беларусь. По прогнозам, в 2023-м поток путешественников вырастет на 20%.

«В санаторий из Москвы». – «Вы впервые в Беларуси?». – «Впервые». – «А почему выбрали именно санаторий?». – «Ой, давно хотели, очень давно. Вот мечта сбылась», – рассказала россиянка Елена Десяткова.

«Надо хоть раз в год посетить родные места. Из Ямало-Ненецкого округа, так что далеко», – сказал Александр.

Беларусь и Россию соединил уникальный железнодорожный маршрут, этакий отель на колесах. Ночью группы передвигаются между локациями, днем посещают экскурсии.

«Приезжает целый туристический поезд из Москвы в Минск. Далее вагоны разъезжаются ночью в Гродно и Брест. Там туристы тоже наслаждаются экскурсионной программой и белорусской кухней, традициями. И возвращаются на этом же поезде в Минск», – пояснила начальник туристического центра Минского отделения Белорусской железной дороги Алла Сафонова.

Каждую неделю между белорусскими и российскими городами курсирует около 150 поездов. Например, добраться до Минска можно из Архангельска, Мурманска, Анапы, Адлера, Калининграда. Но самые популярные маршруты – из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы быстро все решили, за пару часов. И мы еще даже не заходили, не смотрели, что нам здесь посмотреть. Но вообще все знаковые места хотим посмотреть, которые есть в Минске. Без подготовки, даже еще гостиницу не выбрали», – сказала турист из Якутии Лилия Якупова.

«Я сейчас на девятом месяце беременности, и мне нельзя летать на самолете. Поэтому выбор пал на поезд. Слышала, что в Беларуси очень хороший хлопок. Я бы, наверное, взяла для малыша какую-то одежду, так как качественная ткань. И, может, игрушки», – рассказала россиянка Диляра Галимова.

Путешественники выбирают и самостоятельные программы. В Минске для них курсирует туристический автобус. Маршрут – 40 километров. За полтора часа можно посмотреть главные локации города.

«Очень хотим посетить аквапарк. Потому что сколько раз я была, меня впечатлило. Хотелось бы потом подняться на крышу Национальной библиотеки», – поделилась планами Елена Шуракшина.

В апреле в Минске прошел первый белорусско-российский туристический конгресс. На форуме обсуждали отпуск-2023 в Союзном государстве. В топе у россиян белорусские санатории, экологические и исторические маршруты.

«Россия, в том числе, развивая внутренний туризм, столкнулась с проблемой, что у нас до полумиллиона дефицит мест размещения. Мы могли бы частично заместить ее за счет перенаправления потоков туристов в Беларусь, пока мы не построим необходимые мощности», – сказала заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«Акцент, я считаю, нам нужно сделать на автомобильных путешественников. Они сейчас ищут интересные туристические направления, куда можно добраться во временном диапазоне одного дня, но при этом попасть в какие-то новые, интересные для себя локации», – отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Развивают страны и авиасообщение. В Минск летают самолеты из 10 российских городов.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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