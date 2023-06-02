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О чем пишут мировые СМИ: жара в Китае и виза принца Гарри

02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара во всех регионах Китая достигла или превысила температурные рекорды за май, заявили в Национальном климатическом центре страны. В ближайшие дни столбики термометров на юге страны поднимутся выше 35 градусов Цельсия, в некоторых районах – выше 40 градусов, сообщает The Guardian. В связи с аномальной погодой нагрузка на электросети приблизилась к историческим максимумам, поскольку население активно использует кондиционеры. Ожидается, что в 2023 году на засушливом севере страны будет еще жарче, чем на юге, что приведет к целому ряду экологических проблем.

Выдача американской визы принцу Гарри стала предметом судебного разбирательства. Исследовательский институт The Heritage Foundation подает в суд на правительство США, чтобы выяснить, были ли соблюдены все законные процедуры, сообщает CNN. В своей книге «Запасной» герцог Сассекский рассказал об опыте употребления запрещенных веществ. Между тем, согласно иммиграционному законодательству США, свидетельства о приеме наркотиков в прошлом могут стать основанием для отклонения заявления. Представители The Heritage Foundation требуют обнародовать иммиграционное досье Гарри, настаивая, что эта информация «представляет огромный общественный интерес». Рассмотрение дела пройдет 6 июня.

В Казахстане появились два новых праздника. По инициативе министерства информации и общественного развития в календаре появились День матерей и День отцов, сообщает «Казахстанская правда». Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов. День матерей будут отмечать во второе воскресенье мая, День отцов – в третье воскресенье июня.

Кыргызстан и Германия подписали соглашение о сотрудничестве на сумму 4,5 млн евро. Финансирование пойдет на строительство и оснащение медицинским оборудованием Перинатальных центров в городах Бишкек, Ош и Талас, а также оснащение Бишкекской противотуберкулезной больницы, сообщает «Вечерний Бишкек». Главные цели проекта: снижение материнской и младенческой смертности и улучшение качества медобслуживания населения в Бишкеке и регионах.

В Минске пройдет международная конференция по биотехнологиям. Мероприятие намечено на 6-9 июня, сообщает БелТА. В конференции на тему «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты» примут участие более 240 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Китая и США. Среди вопросов на повестке дня: аминокислоты, разложение пластика, защита растений. Также пройдут выставка и круглый стол «К зеленой экономике через биотехнологии».



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Теги: Минск
 
 
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Температура в Китае достигла рекордно высоких значений. На правительство США подали в суд из-за визы, выданной герцогу Сассекскому.
 
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