|
О чем пишут мировые СМИ: жара в Китае и виза принца Гарри
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара во всех регионах Китая достигла или превысила температурные рекорды за май, заявили в Национальном климатическом центре страны. В ближайшие дни столбики термометров на юге страны поднимутся выше 35 градусов Цельсия, в некоторых районах – выше 40 градусов, сообщает
Выдача американской визы принцу Гарри стала предметом судебного разбирательства. Исследовательский институт The Heritage Foundation подает в суд на правительство США, чтобы выяснить, были ли соблюдены все законные процедуры, сообщает
В Казахстане появились два новых праздника. По инициативе министерства информации и общественного развития в календаре появились День матерей и День отцов, сообщает
Кыргызстан и Германия подписали соглашение о сотрудничестве на сумму 4,5 млн евро. Финансирование пойдет на строительство и оснащение медицинским оборудованием Перинатальных центров в городах Бишкек, Ош и Талас, а также оснащение Бишкекской противотуберкулезной больницы, сообщает
В Минске пройдет международная конференция по биотехнологиям. Мероприятие намечено на 6-9 июня, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура в Китае достигла рекордно высоких значений. На правительство США подали в суд из-за визы, выданной герцогу Сассекскому.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)