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Депутаты Союзного государства обсудили поддержку семей
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поддержка традиционных ценностей и повышение благосостояния семей с детьми. Эти вопросы сегодня обсудили в Минске парламентарии
«Беларусь занимает в общем рейтинге государств по поддержке семьи тридцать пятое место, в странах СНГ – первое место. Ситуация, пожалуй, самая удачная в социальной поддержке семьи складывается и в Российской Федерации», – отметила председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.
В планах депутатов России и Беларуси создание отдельной союзной программы по семейной проблематике.
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В планах парламентариев создание отдельной союзной программы по семейной проблематике.
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