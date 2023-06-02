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Депутаты Союзного государства обсудили поддержку семей

02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Депутаты Союзного государства обсудили поддержку семей
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поддержка традиционных ценностей и повышение благосостояния семей с детьми. Эти вопросы сегодня обсудили в Минске парламентарии Союзного государства, передает «МИР 24».

Депутаты совместно работают над унификацией законодательства в области социальной политики. Подходы стран похожи, как и проблемы. Например, недостаточная мотивация молодежи создавать семью до 30 лет и иметь больше двух детей. Опираются парламентарии и на одну из союзных программ.

«В этой программе шесть разделов. Один из них – это поддержка семей, воспитывающих детей. Нам очень важно, чтобы наше законодательство было гармонизированным. Угрозы у нас, Республики Беларусь и Российской Федерации, одинаковые в рамках демографической безопасности, в рамках поддержки семей», – рассказала член Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Людмила Кананович.

«Беларусь занимает в общем рейтинге государств по поддержке семьи тридцать пятое место, в странах СНГ – первое место. Ситуация, пожалуй, самая удачная в социальной поддержке семьи складывается и в Российской Федерации», – отметила председатель Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.

В планах депутатов России и Беларуси создание отдельной союзной программы по семейной проблематике.



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Теги: Минск
 
 
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В планах парламентариев создание отдельной союзной программы по семейной проблематике.
 
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