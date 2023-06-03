Что изменилось во вступительной кампании в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вузы Беларуси начали прием документов от абитуриентов на целевое обучение, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо резюме – портфолио. По нему будут отбирать в университет. Внутри – грамоты, тестовые работы и коротко о собственных достижениях. С будущей профессией Виолетта Козловская определилась два года назад. Тогда и перешла в педагогический класс. Здесь школьникам преподают профильный спецкурс.



«Я готовилась очень долго, потому что собеседование само по себе немало психологической нагрузки имеет. Все расспрашивают: «Почему? Почему именно педагог?» Потому что это счастье! Потому что ты приходишь на урок, видишь их горящие лица, глаза, понимаешь, что не зря пришел сюда. Я чувствую, это мое призвание», – рассказала абитуриентка Виолетта Козловская.



Выпускники педагогических классов в этом году в особом списке абитуриентов. Если в школьном аттестате не меньше семи баллов и есть рекомендации, поступить в университет можно без экзаменов, только по собеседованию.

«Вопросы по педагогике, психологии. Они в рамках той факультативной программы, занятий, которые наши абитуриенты изучали в течение двух лет. Это не совсем экзамен, это более свободная беседа. Но, безусловно, те, кто выдвинулся, должны продемонстрировать, показать свой уровень подготовки», – отметила декан факультета начального образования Белорусского педагогического университета Наталья Жданович.

Ежедневно в университет приходят десятки абитуриентов. Набор на целевую подготовку продлится до 5 июня. Молодые люди еще до начала занятий в вузе знают свое будущее место работы. После учебы они должны отработать пять лет.

«Предусмотрена целая система мер по закреплению их поддержки – предоставление либо жилья арендного, либо льготного кредита на строительство жилья. Это дополнительные надбавки молодым специалистам. Это тоже решение местных органов власти. Это льготы, например, на проезд в общественном транспорте», – рассказал ректор Белорусского педагогического университета Александр Жук.

Всего в главный педагогический университет страны пришло 300 запросов на будущих специалистов. Почти половина заявок – из Минской области. На втором месте – столица. Есть запросы и из других регионов.



«У нас востребованы все педагоги. Но касательно нашего университета, большой запрос на выпускников факультета дошкольного образования, то есть на воспитателей дошкольных учреждений, на учителей начальных классов, а также учителей-предметников: математиков, физиков, информатикой. Очень востребована сейчас наша новая специальность «Специальное инклюзивное образование», – поделился ректор Белорусского педагогического университета Александр Жук.



Белорусский опыт подготовки будущих учителей через систему педагогических классов перенимают в России и Казахстане.