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Результаты первого централизованного экзамена пересчитают в Беларуси
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси пересчитают результаты первого централизованного экзамена. В новой методике начисления баллов использовали подходы, которые применяли во время репетиционного тестирования, передает «МИР 24».
Письменное испытание по русскому или белорусскому языку одиннадцатиклассники сдавали 14 мая. Школьники и их родители были недовольны результатами подсчета баллов и начали обращаться в министерство образования, Республиканский институт контроля знаний и администрацию президента. Александр Лукашенко поручил проверить организацию испытаний.
В ведомстве отметили: задания полностью соответствуют школьной программе. Пересчитанные результаты первого экзамена будут опубликованы сегодня. Итоги второго испытания школьники узнают 5 июня.
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Школьники и их родители были недовольны результатами подсчета баллов.
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