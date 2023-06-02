Результаты первого централизованного экзамена пересчитают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пересчитают результаты первого централизованного экзамена. В новой методике начисления баллов использовали подходы, которые применяли во время репетиционного тестирования, передает «МИР 24».

Письменное испытание по русскому или белорусскому языку одиннадцатиклассники сдавали 14 мая. Школьники и их родители были недовольны результатами подсчета баллов и начали обращаться в министерство образования, Республиканский институт контроля знаний и администрацию президента. Александр Лукашенко поручил проверить организацию испытаний.

«Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов. Вместе с тем по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная. Поэтому президентом нашей страны Александром Лукашенко дано конкретное поручение: упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека», – сказал министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

В ведомстве отметили: задания полностью соответствуют школьной программе. Пересчитанные результаты первого экзамена будут опубликованы сегодня. Итоги второго испытания школьники узнают 5 июня.



Эта выпускная кампания в Беларуси проходит по-новому. Вместо привычных школьных дети сдают централизованные экзамены. Они станут и вступительными в вузы.