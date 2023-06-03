Белорусское представительство МТРК «МИР» поделилось опытом кроссмедийной журналистики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Как эффективно донести информацию до аудитории, обсудили белорусские журналисты. В Бресте прошел форум медийного сообщества, передает телеканал «МИР 24».

Главная тема – одновременная доставка контента в телевизор, смартфон и в газеты. Такой подход называют кроссмедийной журналистикой.

«В большей степени вопросы задают те редакции, которые только начинают осваивать социальные сети, мессенджеры. Для них вот эти новые тенденции немного страшные, непонятные и загадочные. Но здесь нет ничего страшного и непонятного, если понимать, как работает этот механизм. В основе всегда журналистика, в основе всегда слово, в основе всегда профессиональная работа», – сказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Национальные СМИ осваивают все доступные площадки. Своим опытом поделилось и белорусское представительство МТРК «МИР».

«Часть платформ закрывается, и это уменьшает количество присутствия «МИРа». Но мы не сдаемся, мы ищем разные выходы на эти платформы. Ну и, конечно, осваиваем те платформы, которые сегодня доступны. Я сейчас говорю о развивающейся платформе «ВКонтакте», где вполне такой конкурентный появляется видеоресурс тому же YouTube», – отметила директор Национального представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Региональные СМИ в Беларуси за первые два месяца этого года увеличили свою интернет-аудиторию на 300 тысяч человек.