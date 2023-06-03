Лукашенко поручил навести порядок в здравоохранении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От стоматологии до производства лекарств. Александр Лукашенко поручил повысить эффективность работы системы здравоохранения, передает телеканал «МИР 24».

Особое внимание – к работе медучреждений в сельской местности. Ответственность за санитарно-техническое состояние зданий несут местные органы власти. Минздрав должен ликвидировать очереди на важные операции и процедуры. А производство и разработку отечественных лекарств стоит увеличить. Также ведомству необходимо решить проблему с нехваткой медиков и пересмотреть порядок начисления зарплаты.