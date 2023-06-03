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Лукашенко поручил навести порядок в здравоохранении

03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил навести порядок в здравоохранении
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

От стоматологии до производства лекарств. Александр Лукашенко поручил повысить эффективность работы системы здравоохранения, передает телеканал «МИР 24».

Особое внимание – к работе медучреждений в сельской местности. Ответственность за санитарно-техническое состояние зданий несут местные органы власти. Минздрав должен ликвидировать очереди на важные операции и процедуры. А производство и разработку отечественных лекарств стоит увеличить. Также ведомству необходимо решить проблему с нехваткой медиков и пересмотреть порядок начисления зарплаты.

«В учреждениях выявлялись проблемы простоя медицинского оборудования. Это было связано как с причинами недостаточности кадров, так и с длительными поломками. Неправильно была организована работа этого оборудования. Важным аспектом являлись очереди на получение диагностических исследований. Скрининговые исследования – практически не соблюдались те нормативы, которые доведены министерством здравоохранения», – сказала начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь Юлия Авхукова.

В мае Александр Лукашенко провел большое совещание с медиками. Во Дворце Независимости обсудили результаты проверки медучреждений специальной комиссией. Президент был недоволен результатами и поручил навести порядок. Межведомственная рабочая группа, сформированная президентом, продолжит мониторинг больниц и поликлиник.



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Минздрав Беларуси должен ликвидировать очереди на важные операции и процедуры.
 
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