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Лукашенко поручил навести порядок в здравоохранении
03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От стоматологии до производства лекарств. Александр Лукашенко поручил повысить эффективность работы системы здравоохранения, передает телеканал «МИР 24».
Особое внимание – к работе медучреждений в сельской местности. Ответственность за санитарно-техническое состояние зданий несут местные органы власти. Минздрав должен ликвидировать очереди на важные операции и процедуры. А производство и разработку отечественных лекарств стоит увеличить. Также ведомству необходимо решить проблему с нехваткой медиков и пересмотреть порядок начисления зарплаты.
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Минздрав Беларуси должен ликвидировать очереди на важные операции и процедуры.
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