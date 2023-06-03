Почему сотрудники готовы переехать за «копыльским» парнем, который создает мировой бизнес в сфере недвижимости? Спросили сотрудников компании

Источник материала: ProBusiness





6 лет назад Дмитрий Дубовский открыл собственный бизнес — Центр недвижимости «Моя 7Я» . Сейчас он работает над созданием мирового онлайн-сервиса по покупке, продаже и управлению зарубежной недвижимостью YouRealt . Простой парень из Копыля смог запустить свое дело и собрать команду, которая готова поехать за руководителем в любую точку мира, если потребуется.

Ольга Равино

Сооснователь, партнер

— «Помочь с недвижимостью так, чтобы мы с вами, уважаемый клиент, стали после этого друзьями» — именно эту фразу я чаще всего слышала от своего партнера, когда мы познакомились 9 лет назад в агентстве недвижимости. Он был простым парнем из Копыля с большими амбициями и чистым сердцем! Помню, что у него даже не было кружки для чая в офисе, потому что он так много работал! При этом к нему всегда можно было обратится за советом. И мало того, что он его с щедростью давал, так он еще и дарил книги, делился своим опытом в продажах и переговорах. Именно благодаря этим качествам и ценностям я являюсь его другом и партнером по бизнесу столько лет!

«Всегда стремится победить»

Денис

Генеральный директор

— С Дмитрием я познакомился 5 лет назад, когда организовывал бизнес-мероприятия, а сегодня я генеральный директор «Моя 7Я».





Дмитрий всегда выделялся своей энергичностью, коммуникабельностью, позитивом. Объединял людей вокруг себя. Участвовал во всех активностях и всегда стремился победить. Быстро знакомился с новыми людьми, располагал к себе. И его часто засыпали вопросами про недвижимость, на которые он экспертно отвечал, помогал. Дмитрий неоднократно помогал моим хорошим знакомым в продаже или покупке недвижимости.

Я знаю, что многим впоследствии Дмитрий помог решить жилищный вопрос. И они были очень благодарны.

Сейчас я вижу, с какой отдачей работают специалисты, как они транслируют миссию, и в этом огромная заслуга Дмитрия.

«Как будто в компании есть старший брат»

Екатерина

Коммерческий директор

— Когда звучит имя «Дмитрий Дубовский», у меня сразу возникает ассоциация: множество вилл на острове, большая 7Я, компания друзей, которая собирается по вечерам, в выходные дни и праздники. У них свой вайб, своя цель, и одни мысли. Их всех объединяет общая позиция, ценности… И один человек — Дмитрий Дубовский.

«Моя 7Я» — это компания, в которой есть старший брат. А я сама — как младшая сестра — постоянно дергала и спрашивала: «А что? А как? А помоги!». Дмитрий всегда отвечал и помогал, независимо от того, выходной это, праздник или утро. Всегда. И я поняла, что хочу работать в такой компании, учиться у Дмитрия, работать с ним.





Один случай мне особенно запомнился, дал понимание, что все возможно. Январь — месяц, когда, казалось бы, продажи затухают. У всех после праздников затишье — не до покупки или продажи недвижимости. И тут Дмитрий говорит, что реально сделать большое количество сделок в январе. Я считала, что это невозможно. Но он ответил: «Не говори никогда, что это невозможно». Он выстроил план и своим примером показал, как этого добиться. И всегда поддерживал: «Все получится».

В итоге, я закрыла январь шестью сделками. Благодаря Дмитрию я поняла, что все реально, если поставить себе цель, разработать план и следовать ему. Это ощущение надежности создает в компании особую атмосферу, в которой комфортно и хочется работать.

«Лицо компании, которое влюбляет в сферу»

Анна

Операционный директор

— Когда-то я пришла в компанию на подработку на 4 часа в день. Думала, что на пару месяцев… а задержалась на 5 лет. Я нашла не просто работу, а цель жизни, и, можно сказать, философию.

Мой план: работать совмещая с учебой, и пойти на распределение работать по специальности — накрылся медным тазом… Ведь я захотела остаться.

А как не захотеть? Потрясающий энергичный коллектив, приятный офис, достойная оплата, возможности роста. Я пришла девочкой, а тут стала опытным специалистом. И все это благодаря Ольге и Дмитрию. Они очень сильно повлияли на мое становление. Смотреть за тем, как Дмитрий продает, как обучает, как заряжает людей, как от всего этого кайфует — сплошное удовольствие. Хочется так же!





Дмитрий — потрясающее олицетворение компании. Он объединяет энергией, харизмой и опытом. Поэтому я ни капли не жалею о своем решении. «Моя 7Я» — мое первое место работы, и, как я шучу, — последнее.

«Он маньяк своего дела»

Евгений

Руководитель филиала в Молодечно

— Я знаю Дмитрия уже больше 10 лет. Он привел меня в недвижимость. Я видел, как Дмитрий не просто любил бизнес, любил продажи, а просто горел всем этим. Я бы сказал, что он почти маньяк своего дела. Все, за что он брался, — всего добивался. И всегда очень быстро рос.

Я уважаю Дмитрия, потому что вижу в нем честность, порядочность по отношению к другим людям. Дмитрий — человек, который точно не обманет и не подставит. Он переживает о других, ему не все равно — желает добра, успеха и процветания другим людям. А это лидерские качества.

Он также человек с большими амбициями. Его детская вера в то, что все возможно, приводит к космическим результатам. Как показывает практика, его мечты сбываются, а цели — достигаются.

«Замечает то, чего мы не видим»

Ольга

Руководитель филиала в Борисове

— Лично я уважаю Дмитрия Михайловича за его широкий взгляд на ситуацию, на рынок, на наши возможности. Он часто подмечает то, чего мы можем мы не замечать. Поэтому за ним хочется идти.

Я пришла в компанию с должности управляющего банком и стала агентом. Потому что, когда нас обучал Дмитрий, я увидела, настолько круто он продает, обучает этому других. Он видит в каждом большой потенциал, мыслит масштабно в любой ситуации. Он так и говорит: «В каждом есть потенциал. Это путь к успеху».

Поэтому наш босс — наша сила. И самое интересное: работая с таким руководителем ты не чувствуешь себя подчиненным, ты чувствуешь себя коллегой, партнером.

«Готов закатать рукава и помогать»

Денис

Руководитель отдела продаж загородной недвижимости

— У меня до сих пор в памяти остался один момент. Когда я только пришел работать в компанию, мы с Дмитрием поехали смотреть большой дом одного из клиентов. После показа оказалось, что есть проблемы с моим авто, на котором я приехал — машина не завелась. Я просто не мог уехать обратно в офис в Минске. И тут Дмитрий говорит: «Садитесь за руль», а сам снимает пиджак, закатывает рукава рубашки и просто начинает толкать мою машину. Меня тогда это поразило. Другой сказал бы: «Вызываете эвакуатор». К счастью, машина завелась, и я смог доехать до офиса. Это показывает, что независимо от того, какая ситуация, Дмитрий всегда сможет помочь.





«Уважаю его за решительность»

Юлия

Руководитель отдела подбора

— Я уважаю Дмитрия Михайловича в первую очередь за его решительность и амбициозность, стремление к развитию. Он может рассмотреть в каждом потенциал и готов делиться своим опытом и знаниями, формирует грамотное наставничество.

Дмитрий создал с нуля многие направления в нашей компании, запустил целый ряд услуг. Не будь его заряженности и веры в специалистов, не было бы и отдела загородной недвижимости, и аренды, и зарубежной недвижимости, и многих инвестпроектов.

Я считаю, что только решительный человек может в наше непростое время поехать открывать новое направление бизнеса в другой стране, делать что-то новое и рисковать. Это очень круто и заслуживает уважения.





Дмитрий стремится дать каждому возможность зарабатывать хорошо, чтобы сотрудники были счастливы, а не просто выполняли задачи. Он всегда говорит, что тогда и он сам будет счастлив. Он командный игрок, любит, ценит и уважает своих сотрудников.

«Вывел в топы буквально за полгода»

Дмитрий

Руководитель отдела продаж загородной недвижимости

— Дмитрий для меня это человек с большой буквы. Он научил меня продавать, управлять и радоваться обычным вещам, Действительно помог раскрыть мой потенциал.

Я познакомился с Дмитрием 2 года назад. До этого никогда раньше не был связан со сферой недвижимости, не имел опыта продаж. Благодаря нему за полгода я стал в своем отделе топовым продавцом. Как? Первые полгода было одно золотое правило: «я говорю, ты просто делаешь». Разыгрывали сценки, инсценировки, обучения, визуализировали. Буквально за год Дмитрий вывел меня на крутейшие результаты в управлении за счет своих организаторских качеств.

«Крутой переговорщик и гуру нетворкинга»

Игорь

Руководитель филиала в Солигорске

— Мой путь становления в компании довольно-таки интересный с учетом того, что я вообще не работал в продажах. Помню, как пришел в компанию на собеседование, думал: «Это все несерьезно». И вот я встретился с Дмитрием… И с первых же минут общения понял, что передо мной настоящий профессионал своего дела, который ждет от своих сотрудников такого же высокого уровня работы. Я увидел, что у компании есть миссия, цели, и это все — не пустой звук.

Дмитрий оказался крутым переговорщиком. Меня он сходу зацепил умением вести коммуникацию, выстраивать нетворкинг. И я понял, что это мое. Так начался мой путь внутри компании.





В процессе работы я еще больше познакомился с Дмитрием. Видел, насколько профессионально он работает и на каком уровне ведет дела. Но также он раскрылся для меня как душевный человек. Классный, но в то же время, со своим стержнем. Он преодолевает все преграды и заряжает этим.

«Он — локомотив, который задает темп»

Андрей

Руководитель отдела продаж в Минске

— Почему я готов идти за Дмитрием? Просто он — человек энергии. Когда на него смотришь, то понимаешь: «Да, я готов за ним идти». Он профессионал в своем деле, делает все, за что берется, максимально круто, четко, со своей какой-то крутой харизмой.

Наш руководитель — человек с большими амбициями, высокими целями, но при этом — честный. Он всегда готов помочь, выручить, прийти на помощь. Он как локомотив идет впереди нас и задает темп. И так было всегда, я в нем уверен на 100%.

Онлайн-сервис, который перевернет зарубежный рынок



Ольга Равино и Дмитрий Дубовский

— За последний год наши клиенты начали просить нас помочь с зарубежной недвижимостью: у кого-то был запрос переехать, у кого-то — вложить деньги в арендное жилье, у кого-то заработать +14%-70% годовых в валюте при перепродаже.

Но на рынке зарубежной недвижимости пока полный хаос и сложно сделать правильный выбор своей квартиры на основе рекомендаций из личного интереса риэлтора, которого никогда не видел. Поэтому мы создаем онлайн-сервис YouRealt, который перевернет рынок зарубежной недвижимости и сделает его безопасным, выгодным и легким.

YouRealt — удобный агрегатор всех новостроек страны с возможностью онлайн-бронирования конкретной квартиры, а далее делегированию аттестованному «на местности» брокеру YouRealt всех операций:

- оформления покупки со всеми вариантами оплаты;

- организации выгодной продажи, когда в личном кабинете ИИ (искусственный интеллект) - просигнализировал о лучшем времени продажи;

- сдачи в аренду и перечисления дохода;

- управления зарубежной недвижимостью.

И первая локация, которую мы подключим к YouRealt, — Северный Кипр. Поэтому сейчас Дмитрий строит на месте команду аттестованных брокеров YouRealt, которым можно делегировать все операции с недвижимостью. Потому что, если за дело берется Дмитрий, то команда будет обучена высшему пилотажу в сервисе.