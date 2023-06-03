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Лучших журналистов печатных СМИ выбрали в Беларуси

03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучших журналистов печатных СМИ выбрали в Беларуси
 МТРК «Мир»

Главное событие года для печатных СМИ. В Беларуси подвели итоги конкурса «Золотая Литера», передает телеканал «МИР 24».

«Более 300 заявок прислано. По-моему, это рекорд за последнее время. Очень много ярких действительно материалов. Большинство, как всегда, из регионов. Для регионов это вообще главное сражение. Это такая конкуренция и возможность показать себя», – сказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

«Я подавала очень много материалов, получилось целых 200 страниц. Это материалы как о науке, энергетике, налогах, в целом экономическом развитии страны. Это моя первая «Золотая Литера». И эмоции просто переполняют», – поделилась редактор отдела экономической информации главной редакции информации Белорусского телеграфного агентства Валерия Гаврилова.

Свои материалы присылали журналисты со всей страны. Победителей выбрали по номинациям – от лучшего творческого проекта до аналитической статьи. Конкурс проводили по 20 номинациям.



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Конкурс проводили по 20 номинациям.
 
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