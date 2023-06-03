Лучших журналистов печатных СМИ выбрали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Главное событие года для печатных СМИ. В Беларуси подвели итоги конкурса «Золотая Литера», передает телеканал «МИР 24».

«Более 300 заявок прислано. По-моему, это рекорд за последнее время. Очень много ярких действительно материалов. Большинство, как всегда, из регионов. Для регионов это вообще главное сражение. Это такая конкуренция и возможность показать себя», – сказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.