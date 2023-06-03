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Лучших журналистов печатных СМИ выбрали в Беларуси
03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Главное событие года для печатных СМИ. В Беларуси подвели итоги конкурса «Золотая Литера», передает телеканал «МИР 24».
«Более 300 заявок прислано. По-моему, это рекорд за последнее время. Очень много ярких действительно материалов. Большинство, как всегда, из регионов. Для регионов это вообще главное сражение. Это такая конкуренция и возможность показать себя», – сказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.
Свои материалы присылали журналисты со всей страны. Победителей выбрали по номинациям – от лучшего творческого проекта до аналитической статьи. Конкурс проводили по 20 номинациям.
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Конкурс проводили по 20 номинациям.
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