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Активная подготовка к «Славянскому базару – 2023» началась в Витебске

03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Активная подготовка к «Славянскому базару – 2023» началась в Витебске
 МТРК «Мир»

Обновление главной сцены, ажиотаж на билеты и преображение города. Белорусский Витебск готовится к «Славянскому базару – 2023». До главного музыкального фестиваля лета остается чуть больше месяца, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В летнем амфитеатре кипит работа. В этом году обновляют знаменитую арку над сценой. В нее встроят более 300 новых светодиодных панелей. Организаторы обещают: к празднику она засветится ярче обычного.

«Это современная система видеопоказа, где будут транслироваться видеоролики, бегущая строка, с любых носителей, с компьютеров. Раньше это была подсветка светодиодных светильников, которые в разной комбинации могли подсвечивать арку», – рассказал главный инженер по установке светодиодных панелей Сергей Нагорный.

А возле концертного зала «Витебск» развернулась стройка. Эта площадка – вторая по значимости для фестиваля. Ей тоже придадут новый облик. Освежили фасады, приводят в порядок прилегающую территорию.

«Фасадная часть – в керамограните, сделан уже цокольный этаж в граните, сделано основное крыльцо. Благоустройство всей территории. Это озеленение, укладка тротуарной плитки, подпорные стенки», – рассказал заведующий филиалом «Концертный зал «Витебск» Владимир Воронецкий.

Оценят гости фестиваля и новые арт-объекты. Один из них придумал художник Сергей Сотников. Бронзовый макет Витебска в самом центре города. Вот только здания на нем образца начала XX века.

«Трассировка улиц немножко будет другая, чем та, которая сейчас существует. Будут стоять какие-то архитектурные памятники, которые есть и которых уже нет, к сожалению. Чуть дальше на площади Свободы располагался кафедральный Свято-Николаевский собор, тоже он будет на этой карте», – рассказал член белорусского союза художников Сергей Сотников.

Главные события фестиваля – конкурс исполнителей и, конечно, гала-концерт. На афишах имена известных исполнителей из России, а в кассах ажиотаж. Самый дорогой билет обойдется примерно в 200 белорусских рублей, это около пяти с половиной тысяч российских.

«Как говорится, у нас уже были звезды любого уровня. Он избалован, наш зритель. Тем не менее, он прекрасно реагирует, у нас все в аншлаге, все сольники. Уже билетов в свободной продаже нет», – рассказала заведующая службой билетной кассы Алла Дворницкая.

Билеты покупают и онлайн. На фестивале будет много гостей из-за границы. Оплаты приходят из России, Германии, Прибалтики, Польши, Румынии. Для поездки на «Славянский базар» виза не нужна. Ее заменяет билет на концерт.

В этом году «Славянский базар» в Витебске пройдет в 32-й раз. Праздник музыки развернется с 12 по 17 июля.



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Теги: Витебск
 
 
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В этом году музыкальный фестиваль пройдет в 32-й раз. Праздник музыки развернется с 12 по 17 июля.
 
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