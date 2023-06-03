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Активная подготовка к «Славянскому базару – 2023» началась в Витебске
03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Обновление главной сцены, ажиотаж на билеты и преображение города. Белорусский Витебск готовится к
А возле концертного зала «Витебск» развернулась стройка. Эта площадка – вторая по значимости для фестиваля. Ей тоже придадут новый облик. Освежили фасады, приводят в порядок прилегающую территорию.
Оценят гости фестиваля и новые арт-объекты. Один из них придумал художник Сергей Сотников. Бронзовый макет Витебска в самом центре города. Вот только здания на нем образца начала XX века.
Главные события фестиваля – конкурс исполнителей и, конечно, гала-концерт. На афишах имена известных исполнителей из России, а в кассах ажиотаж. Самый дорогой билет обойдется примерно в 200 белорусских рублей, это около пяти с половиной тысяч российских.
Билеты покупают и онлайн. На фестивале будет много гостей из-за границы. Оплаты приходят из России, Германии, Прибалтики, Польши, Румынии. Для поездки на «Славянский базар» виза не нужна. Ее заменяет билет на концерт.
В этом году «Славянский базар» в Витебске пройдет в 32-й раз. Праздник музыки развернется с 12 по 17 июля.
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В этом году музыкальный фестиваль пройдет в 32-й раз. Праздник музыки развернется с 12 по 17 июля.
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