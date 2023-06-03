Активная подготовка к «Славянскому базару – 2023» началась в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Обновление главной сцены, ажиотаж на билеты и преображение города. Белорусский Витебск готовится к «Славянскому базару – 2023» . До главного музыкального фестиваля лета остается чуть больше месяца, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



В летнем амфитеатре кипит работа. В этом году обновляют знаменитую арку над сценой. В нее встроят более 300 новых светодиодных панелей. Организаторы обещают: к празднику она засветится ярче обычного.

«Это современная система видеопоказа, где будут транслироваться видеоролики, бегущая строка, с любых носителей, с компьютеров. Раньше это была подсветка светодиодных светильников, которые в разной комбинации могли подсвечивать арку», – рассказал главный инженер по установке светодиодных панелей Сергей Нагорный.

А возле концертного зала «Витебск» развернулась стройка. Эта площадка – вторая по значимости для фестиваля. Ей тоже придадут новый облик. Освежили фасады, приводят в порядок прилегающую территорию.

«Фасадная часть – в керамограните, сделан уже цокольный этаж в граните, сделано основное крыльцо. Благоустройство всей территории. Это озеленение, укладка тротуарной плитки, подпорные стенки», – рассказал заведующий филиалом «Концертный зал «Витебск» Владимир Воронецкий.

Оценят гости фестиваля и новые арт-объекты. Один из них придумал художник Сергей Сотников. Бронзовый макет Витебска в самом центре города. Вот только здания на нем образца начала XX века.



«Трассировка улиц немножко будет другая, чем та, которая сейчас существует. Будут стоять какие-то архитектурные памятники, которые есть и которых уже нет, к сожалению. Чуть дальше на площади Свободы располагался кафедральный Свято-Николаевский собор, тоже он будет на этой карте», – рассказал член белорусского союза художников Сергей Сотников.