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Большой концертный тур радио «МИР» стартовал в Молодечно
03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
«МИРовые» гуляния в Молодечно уже разворачиваются. Поклонники телерадиокомпании заполняют главную площадь города. И это не смотря на прохладную погоду. Программа очень насыщенная.
Для первого «МИРового» концерта в этом году Молодечно выбрали не случайно. Сегодня радио «МИР» запускает здесь свое вещание. Город стал 20-м населенным пунктом Беларуси, где зазвучат голоса наших ведущих. К многомиллионной аудитории радиостанции добавится еще 100 тысяч слушателей.
Телеверсию концерта в Беларуси смотрите на телеканале «МИР 24» 10 июня.
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Его посвятили юбилейным датам компании – 30-летию телеканала «МИР» и десятилетию «МИР 24».
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