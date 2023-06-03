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Большой концертный тур радио «МИР» стартовал в Молодечно

03.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой концертный тур радио «МИР» стартовал в Молодечно
 МТРК «Мир»

Радио «МИР» в Беларуси запускает большой концертный тур. Его посвятили юбилейным датам компании – 30-летию телеканала «МИР» и десятилетию «МИР 24». Первый на очереди город Молодечно, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«МИРовые» гуляния в Молодечно уже разворачиваются. Поклонники телерадиокомпании заполняют главную площадь города. И это не смотря на прохладную погоду. Программа очень насыщенная.

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На сцене сегодня заработала импровизированная студия радио «МИР». Гости эфира – белорусские артисты, которые поделились секретами профессии. Это был своеобразный мастер-класс для журналистов телерадиокомпании. Но и зрителям было интересно, они завали свои вопросы.

Для первого «МИРового» концерта в этом году Молодечно выбрали не случайно. Сегодня радио «МИР» запускает здесь свое вещание. Город стал 20-м населенным пунктом Беларуси, где зазвучат голоса наших ведущих. К многомиллионной аудитории радиостанции добавится еще 100 тысяч слушателей.

Праздник в Молодечно набирает обороты. Впереди танцевальный баттл, показательные выступления скейтеров, шоу-программа от известных белорусских блогеров и ведущих радио «МИР». Но самое интересное – масштабный концерт.

Телеверсию концерта в Беларуси смотрите на телеканале «МИР 24» 10 июня.



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Его посвятили юбилейным датам компании – 30-летию телеканала «МИР» и десятилетию «МИР 24».
 
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