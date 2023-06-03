Большой концертный тур радио «МИР» стартовал в Молодечно

Для первого «МИРового» концерта в этом году Молодечно выбрали не случайно. Сегодня радио «МИР» запускает здесь свое вещание. Город стал 20-м населенным пунктом Беларуси, где зазвучат голоса наших ведущих. К многомиллионной аудитории радиостанции добавится еще 100 тысяч слушателей.



Праздник в Молодечно набирает обороты. Впереди танцевальный баттл, показательные выступления скейтеров, шоу-программа от известных белорусских блогеров и ведущих радио «МИР». Но самое интересное – масштабный концерт.

Телеверсию концерта в Беларуси смотрите на телеканале «МИР 24» 10 июня.