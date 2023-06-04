Ошибки в «холодных» письмах, история «Verally» и нейронки для компаний: новости бизнеса за 29 мая — 4 июня 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Нюансы открытия бизнеса в Беларуси, советы по работе с платежным календарем и креатив маркетологов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Юристы рассказали, как открыть бизнес в Беларуси .

Полезное для бизнеса

Собрали полезные советы , как бизнесу планировать платежи и зарабатывать на остатках.

9 способов использования ИИ в бизнесе уже сегодня.

Подборка креатива от маркетологов белорусских и зарубежных компаний в мае.

13 ошибок продавцов при написании «холодных» писем b2b-лидам.

Реальный кейс по внедрению электронных накладных в крупной сети аптек.

Истории бизнеса

Выходить на рынок с новым брендом всегда непросто, но еще сложнее стабильно оставаться в тренде. Чтобы узнать секрет создания успешного бренда и эффективной работы в изменяющихся условиях рынка, «Про бизнес» пообщался с Лидией Веракса, основательницей ООО «Медеястиль». Компания уже 17 лет занимается производством корсетных и трикотажных изделий для женщин под торговой маркой «Verally».

Необычное для бизнеса

новостей бизнеса в мае">Подборка мировых новостей бизнеса в мае.