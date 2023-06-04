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Ошибки в «холодных» письмах, история «Verally» и нейронки для компаний: новости бизнеса за 29 мая — 4 июня 2023 года

04.06.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Ошибки в «холодных» письмах, история «Verally» и нейронки для компаний: новости бизнеса за 29 мая — 4 июня 2023 года

Нюансы открытия бизнеса в Беларуси, советы по работе с платежным календарем и креатив маркетологов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Истории бизнеса

Выходить на рынок с новым брендом всегда непросто, но еще сложнее стабильно оставаться в тренде. Чтобы узнать секрет создания успешного бренда и эффективной работы в изменяющихся условиях рынка, «Про бизнес» пообщался с Лидией Веракса, основательницей ООО «Медеястиль». Компания уже 17 лет занимается производством корсетных и трикотажных изделий для женщин под торговой маркой «Verally».

Необычное для бизнеса

новостей бизнеса в мае">Подборка мировых новостей бизнеса в мае.

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Нюансы открытия бизнеса в Беларуси, советы по работе с платежным календарем и креатив маркетологов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
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