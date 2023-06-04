Концертный тур радио «МИР» начался в Молодечно с танцевальных импровизаций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В белорусском Молодечно шумит телерадиокомпания «МИР». Это старт большого концертного тура . Он посвящен юбилейным датам холдинга: телеканалу «МИР» – 30 лет, а «МИРу-24» – 10. Все лето вместе с артистами и блогерами журналисты будут путешествовать по небольшим городам страны. Как встретил Молодечно, рассказала Елизавета Проявенко.

Молодечно шумит уже несколько часов. Людей на площадке у сцены становится все больше. На разогреве выступила диджей. А после мы вместе с публикой взяли интервью у известных артистов.

Было место и адреналину. Скейтеры показали мастер-классы. А уличные танцоры сразились в умении импровизировать.