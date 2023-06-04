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Концертный тур радио «МИР» начался в Молодечно с танцевальных импровизаций

04.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концертный тур радио «МИР» начался в Молодечно с танцевальных импровизаций
 МТРК «Мир»

В белорусском Молодечно шумит телерадиокомпания «МИР». Это старт большого концертного тура. Он посвящен юбилейным датам холдинга: телеканалу «МИР» – 30 лет, а «МИРу-24» – 10. Все лето вместе с артистами и блогерами журналисты будут путешествовать по небольшим городам страны. Как встретил Молодечно, рассказала Елизавета Проявенко.

Молодечно шумит уже несколько часов. Людей на площадке у сцены становится все больше. На разогреве выступила диджей. А после мы вместе с публикой взяли интервью у известных артистов.

Было место и адреналину. Скейтеры показали мастер-классы. А уличные танцоры сразились в умении импровизировать.

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«Настроение супер! Поддерживают! Танцуем полную импровизацию, потоки под музыку, адаптируемся под любые условия», – сказала руководитель школы танцев Наталья Ананенко.

Работает фотозона. А за видео для соцсетей в формате «360 градусов» выстроилась очередь. Замерзнуть не получится. Музыка играет в режиме нон-стоп.

«Девочки очень круто танцуют. Зажигалочки! Не жалеем, что сюда пришли».

«Смотрите, сколько народу собралось. До концерта, думаю, с детьми уже поедем, но на данный момент атмосфера очень крутая».

Но все самое интересное впереди. С концертом приехали известные белорусские артисты и блогеры-миллионники. А за настроение как всегда будут отвечать ведущие утреннего шоу на радио «МИР».

Начнется шоу эффектным открытием радио. Теперь «МИР» будет звучать и в Молодечно на волне 93,3. С нетерпением ждем старта!



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Все лето вместе с артистами и блогерами журналисты будут путешествовать по небольшим городам Беларуси.
 
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