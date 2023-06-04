|
Концертный тур радио «МИР» начался в Молодечно с танцевальных импровизаций
04.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В белорусском Молодечно шумит телерадиокомпания «МИР». Это
Молодечно шумит уже несколько часов. Людей на площадке у сцены становится все больше. На разогреве выступила диджей. А после мы вместе с публикой взяли интервью у известных артистов.
Было место и адреналину. Скейтеры показали мастер-классы. А уличные танцоры сразились в умении импровизировать.
«Настроение супер! Поддерживают! Танцуем полную импровизацию, потоки под музыку, адаптируемся под любые условия», – сказала руководитель школы танцев Наталья Ананенко.
Работает фотозона. А за видео для соцсетей в формате «360 градусов» выстроилась очередь. Замерзнуть не получится. Музыка играет в режиме нон-стоп.
«Девочки очень круто танцуют. Зажигалочки! Не жалеем, что сюда пришли».
«Смотрите, сколько народу собралось. До концерта, думаю, с детьми уже поедем, но на данный момент атмосфера очень крутая».
Но все самое интересное впереди. С концертом приехали известные белорусские артисты и блогеры-миллионники. А за настроение как всегда будут отвечать ведущие утреннего шоу на радио «МИР».
Начнется шоу эффектным открытием радио. Теперь «МИР» будет звучать и в Молодечно на волне 93,3. С нетерпением ждем старта!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все лето вместе с артистами и блогерами журналисты будут путешествовать по небольшим городам Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)