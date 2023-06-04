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Во сколько обойдется школьный выпускной в Беларуси?

04.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во сколько обойдется школьный выпускной в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские школьники уже заканчивают подготовку к вступительным экзаменам, а их родители – к выпускному вечеру. В этом году мероприятие организуют внутри учебных стен, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Модный фасон, яркий цвет, длина в пол. Выпускное платье Лола Танкевич выбирала несколько месяцев – обошла десятки магазинов и салонов проката.

«Я поняла, что некоторые цвета мне все-таки не очень идут. Определилась с тем, что платье должно быть длинным, это как-то облагораживает. Красивее, статнее смотрюсь. Мы с девочкой чуть не купили одинаковые платья зеленые, но, слава богу, она мне показала, что у нее такое платье, и мы передумали, решили шить свое», – рассказала выпускница Гимназии №61 Минска Лола Танкевич.

В ателье выпускницы обращаются с разными запросами. В тренде костюмы ярких оттенков и ассиметрия. Но к таким экспериментам готовы не все. Самой популярной остается классика.

«В 99% случаев девочки приходят с запросом на нюдовые платья. Самый главный тренд – это рукава, он уже второй год у нас крутится. Модель номер два – это платья миди. Еще в тренде пайетки и блестки», – рассказала владелица салона проката платьев Анастасия Муханова.

После выбора платья – завершение образа. В салоны красоты выпускницы записываются за несколько месяцев. Вместе с экспертом подбирают, какая прическа лучше впишется в образ, и каким макияжем подчеркнуть естественную красоту.

«Образ должен быть гармоничным. Это мозаика, которая должна составляться из всех пазлов: прическа, макияж и платье. Если это вечернее платье, то это может быть голливудский макияж: красные губы, стрелки яркие», – рассказала руководительница салона красоты Кристина.

Пока школьники работают над образом, родители заняты организационными вопросами. В этом году в Беларуси прощаться со школой выпускники будут в ее стенах. Традиционно – получение аттестата, а дальше развлекательная программа, банкет и салют.

«Родителям важно, чтобы это не переросло в какой-то корпоративный формат проведения выпускного вечера, чтобы детям было интересно, чтобы они были заняты, довольны. Поэтому сначала выбирают родители, уже потом мы организовываем встречу с детьми, где они высказывают свои пожелания», – рассказала организатор мероприятий Дарья Лемницкая.

Прощание со школой обойдется родителям дороже, чем в прошлом году – примерно в 1100 белорусских рублей, или 30 тысяч российских. Отдельной статьей идут иные расходы: гонорары ведущему, диджею, фотографу.



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Теги: Минск
 
 
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В этом году праздничные мероприятия организуют внутри учебных стен.
 
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