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Во сколько обойдется школьный выпускной в Беларуси?
04.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские школьники уже заканчивают подготовку к вступительным экзаменам, а их родители – к выпускному вечеру. В этом году мероприятие организуют внутри учебных стен, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В ателье выпускницы обращаются с разными запросами. В тренде костюмы ярких оттенков и ассиметрия. Но к таким экспериментам готовы не все. Самой популярной остается классика.
После выбора платья – завершение образа. В салоны красоты выпускницы записываются за несколько месяцев. Вместе с экспертом подбирают, какая прическа лучше впишется в образ, и каким макияжем подчеркнуть естественную красоту.
Пока школьники работают над образом, родители заняты организационными вопросами. В этом году в Беларуси прощаться со школой выпускники будут в ее стенах. Традиционно – получение аттестата, а дальше развлекательная программа, банкет и салют.
«Родителям важно, чтобы это не переросло в какой-то корпоративный формат проведения выпускного вечера, чтобы детям было интересно, чтобы они были заняты, довольны. Поэтому сначала выбирают родители, уже потом мы организовываем встречу с детьми, где они высказывают свои пожелания», – рассказала организатор мероприятий Дарья Лемницкая.
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В этом году праздничные мероприятия организуют внутри учебных стен.
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