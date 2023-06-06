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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Калининградской области приблизился к $500 млн

06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Калининградской области приблизился к 0 млн
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Товарооборот между Беларусью и Калининградской областью приблизился к полумиллиарду долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым.

«Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится. Но это опасно. Это уже экономическая война. Которую нам безумцы эти известные пытаются объявить. Потом пусть не обижаются. Притом, мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы – Беларуси и России. Пока с трудом, но удается терпеть все эти выходки. Мы эти сложности преодолеваем», – отметил Лукашенко.

Калининград заинтересован в поставках белорусского продовольствия. Ждут у себя и оборудование для мелиорации. Также республика готова поставлять в российский регион грузовую, сельскохозяйственную, коммунальную и строительную технику.

«Нам крайне важно, чтобы те механизмы, которые по поручению президента Российской Федерации по субсидированию морской линии у нас заработали в прошлом году, чтобы белорусские товары тоже могли пользоваться этими субсидиями. Чтобы они не становились неконкурентными, и мы продолжали их получать», – сказал Алиханов.

По словам российского губернатора, Калининградская область активно сотрудничает с Гродненской, Гомельской, Витебской, Минской и Брестской областями.



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Президент Беларуси провел встречу с губернатором российского региона.
 
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