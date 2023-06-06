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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Калининградской области приблизился к $500 млн
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Калининградской областью приблизился к полумиллиарду долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым.
Калининград заинтересован в поставках белорусского продовольствия. Ждут у себя и оборудование для мелиорации. Также республика готова поставлять в российский регион грузовую, сельскохозяйственную, коммунальную и строительную технику.
По словам российского губернатора, Калининградская область активно сотрудничает с Гродненской, Гомельской, Витебской, Минской и Брестской областями.
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Президент Беларуси провел встречу с губернатором российского региона.
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