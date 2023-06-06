Погода в СНГ: из-за жары в Беларуси обмелели реки, жителям Казахстана напомнили о рисках пожаров

Беларусь

В Беларуси жара не уступает ни градуса. В южных областях до плюс 27 и ни капли дождя. Уровень воды в реках падает. Местами очень быстро: до двенадцати сантиметров в сутки. Это усложняет работу речного транспорта. Если вода и дальше будет уходить, на некоторых реках судоходство будет невозможно.

Кыргызстан

Еще один жаркий день в Кыргызстане. В Бишкеке плюс 34 и без осадков. А вот в Иссык-Кульской области на 10 градусов прохладнее. Комфортной погоде рады не только люди, но и животные. Сурки даже решили продлить брачный период. В природном парке Хан-Тенгри егерям удалось снять видео драки самцов. Это редкие кадры – эти грызуны миролюбивые, но в брачный период могут устраивать сражения из-за самки.

Армения

Жителям Армении терпеть жару осталось недолго. Высокую температуру собьют долгожданные дожди. Они начнутся во второй половине дня.

Сейчас в Ереване плюс 32, к вечеру станет свежее – плюс 22-24 градуса. Жителей нескольких областей спасатели предупредили о сильном ветре и граде.