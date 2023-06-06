Погода в СНГ: из-за жары в Беларуси обмелели реки, жителям Казахстана напомнили о рисках пожаров

Солнца в столице России станет больше, но о жарком лете москвичи могут только мечтать. Сегодня в городе скромные плюс 20. О погоде в других странах СНГ рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстан раскаляется все сильнее. От севера до юга страны – жара под 40. Вместе с температурой растет и градус пожарной опасности. К тому же в Восточно-Казахстанской области начался сезон тополиного пуха, а это еще один источник риска. Поджигать тополиный пух – излюбленная забава детей, после которой приходится вызывать пожарных. Тополиный пух горит, как порох, моментально. Наибольшей опасности подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта.
Какие группы людей больше остальных страдают от жары
«Чтобы предотвратить возникновение пожаров, нужно своевременно производить уборку жилых домов и тротуаров, делать влажную уборку и проводить разъяснительную работу с детьми, чтобы не допускали шалости с огнем и не поджигали пух», – сказала пресс-секретарь ДЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.
Беларусь
В Беларуси жара не уступает ни градуса. В южных областях до плюс 27 и ни капли дождя. Уровень воды в реках падает. Местами очень быстро: до двенадцати сантиметров в сутки. Это усложняет работу речного транспорта. Если вода и дальше будет уходить, на некоторых реках судоходство будет невозможно.
Кыргызстан
Еще один жаркий день в Кыргызстане. В Бишкеке плюс 34 и без осадков. А вот в Иссык-Кульской области на 10 градусов прохладнее. Комфортной погоде рады не только люди, но и животные. Сурки даже решили продлить брачный период. В природном парке Хан-Тенгри егерям удалось снять видео драки самцов. Это редкие кадры – эти грызуны миролюбивые, но в брачный период могут устраивать сражения из-за самки.
Армения
Жителям Армении терпеть жару осталось недолго. Высокую температуру собьют долгожданные дожди. Они начнутся во второй половине дня. Сейчас в Ереване плюс 32, к вечеру станет свежее – плюс 22-24 градуса. Жителей нескольких областей спасатели предупредили о сильном ветре и граде.