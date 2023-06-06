Соболенко пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Арина Соболенко из Беларуси вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвертьфинальном поединке она взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной, сообщает «МИР 24».

Поединок продолжался почти два часа и закончился в двух сетах – 6:4, 6:4.