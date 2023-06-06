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Соболенко пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Арина Соболенко из Беларуси вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвертьфинальном поединке она взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной, сообщает «МИР 24».
Поединок продолжался почти два часа и закончился в двух сетах – 6:4, 6:4.
За выход в финал
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В четвертьфинальном матче белорусская теннисистка обыграла Элину Свитолину с Украины.
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