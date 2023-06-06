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О чем пишут мировые СМИ: новые забастовки во Франции и наводнение на Гаити
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во Франции 6 июня пройдут новые забастовки. Цель протестующих – добиться отмены пенсионной реформы, сообщает
Количество жертв наводнения на Гаити достигло 42, еще 11 человек числятся пропавшими без вести. По данным Агентства гражданской защиты Гаити, не менее 85 человек пострадали, а 13 600 домов были затоплены, сообщает
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Французы продолжают протестовать против принятой в этом году пенсионной реформы. Названо количество жертв и пострадавших при наводнении на Гаити.
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