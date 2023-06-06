О чем пишут мировые СМИ: новые забастовки во Франции и наводнение на Гаити

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Франции 6 июня пройдут новые забастовки. Цель протестующих – добиться отмены пенсионной реформы, сообщает France 24 . Власти ожидают, что в демонстрациях примут участие до 600 тысяч человек. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал новый закон в апреле; 4 июня основные положения реформы, в том числе о повышении пенсионного возраста, были опубликованы в официальных СМИ Франции, что означает, что закон вступил в силу. По словам властей, новый закон необходим для «финансового благополучия» Франции.

Количество жертв наводнения на Гаити достигло 42, еще 11 человек числятся пропавшими без вести. По данным Агентства гражданской защиты Гаити, не менее 85 человек пострадали, а 13 600 домов были затоплены, сообщает ABC News . Проливные дожди обрушились на западные, северо-западные, юго-восточные и центральные регионы Гаити. О наибольшем ущербе сообщалось в столичном регионе Порт-о-Пренс и в западном регионе Гаити. Премьер-министр Ариэль Анри обратился за международной помощью.

В Туркменистане отметили День русского языка и 224-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина. В столичном парке «Ашхабад» организовали праздничный детский фестиваль, сообщает Turkmenportal . К акции присоединились около 500 почитателей таланта поэта. Посольство России и Русский Дом в Ашхабаде организовали сцену в парке, где разыгрывались отрывки из пушкинских произведений. Также гостям вручали подарки с памяткой Русского дома.

Возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном. Авиакомпания «Туркменистан» будет проводить рейсы между Алматы и Ашхабадом, сообщает «Казахстанская правда» . Самолет Boeing-737 по маршруту из Алматы в Ашхабад раз в неделю по пятницам. В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что возобновление авиасообщения «будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества» между странами.