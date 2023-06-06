Мечты сбываются с VOKA: смотрите турецкие сериалы и выигрывайте путешествие в Турцию

Источник материала: ProBusiness

Каждый, кто хоть раз смотрел турецкие сериалы, хотел бы оказаться там, где их снимают. И этим летом видеосервис VOKA предоставит такую возможность своим зрителям: среди пользователей платформы будет разыграно путешествие мечты.

Сейчас смотреть турецкие сериалы – такой же тренд, как и бразильские или мексиканские лет тридцать назад. Миллионы поклонников по всему миру любят их за красивых актеров, любовные линии, захватывающие сюжеты, где возможно все, а также невероятные декорации, живописные пейзажи и эффектный монтаж.

Увидеть Турцию не только на экране, но и своими глазами смогут три пары счастливчиков, которых ждет перелет в Анталию, проживание в пятизвездочном отеле, бесплатный трансфер на территории Турции и отдых на море «Все включено».

Чтобы эта мечта сбылась, с 1 июня по 31 июля нужно зайти на сайт vokatour.by , дать согласие на участие в рекламной игре «Путешествуй с VOKA» и в качестве бонуса получить промокоды на бесплатную подписку VOKA «Все включено» на 14 дней. Главное условие для участия в розыгрыше – сам просмотр сериалов. Оно считается выполненным, если зрители посмотрели не меньше 30 минут контент из тематической подборки VOKA «Турецкие сериалы» . Там представлено около 40 самых популярных сериалов за последние годы: «Воскресший Эртугрул», «Стамбульская невеста», «Курт Сейт и Александра», «Искупление» и другие. Поэтому у фанатов есть возможность вернуться к любимым историям, а у зрителей, которые пока не знакомы с этим жанром, увидеть, почему его популярность растет с каждым годом.

Розыгрыш призов состоится 17 августа. Участвовать в нем смогут зрители VOKA с активной подпиской.