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Мечты сбываются с VOKA: смотрите турецкие сериалы и выигрывайте путешествие в Турцию
06.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Каждый, кто хоть раз смотрел турецкие сериалы, хотел бы оказаться там, где их снимают. И этим летом видеосервис VOKA предоставит такую возможность своим зрителям: среди пользователей платформы будет разыграно путешествие мечты.
Сейчас смотреть турецкие сериалы – такой же тренд, как и бразильские или мексиканские лет тридцать назад. Миллионы поклонников по всему миру любят их за красивых актеров, любовные линии, захватывающие сюжеты, где возможно все, а также невероятные декорации, живописные пейзажи и эффектный монтаж.
Увидеть Турцию не только на экране, но и своими глазами смогут три пары счастливчиков, которых ждет перелет в Анталию, проживание в пятизвездочном отеле, бесплатный трансфер на территории Турции и отдых на море «Все включено».
Чтобы эта мечта сбылась, с 1 июня по 31 июля нужно зайти на сайт
Розыгрыш призов состоится 17 августа. Участвовать в нем смогут зрители VOKA с активной подпиской.
Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по телефону «горячей линии» +375 29 196 17 16 ежедневно по будним рабочим дням с 10:00 до 17:00, а также по электронной почте igra@yaskrava.by. Период проведения рекламной игры «Путешествуй с VOKA»: с 01.06.2023 по 18.09.2023 (включая проведение розыгрыша и срок выдачи призов). Подробнее о правилах рекламной игры можно узнать
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Каждый, кто хоть раз смотрел турецкие сериалы, хотел бы оказаться там, где их снимают. И этим летом видеосервис VOKA предоставит такую возможность своим зрителям:...
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