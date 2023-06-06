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Мечты сбываются с VOKA: смотрите турецкие сериалы и выигрывайте путешествие в Турцию

06.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Мечты сбываются с VOKA: смотрите турецкие сериалы и выигрывайте путешествие в Турцию

Каждый, кто хоть раз смотрел турецкие сериалы, хотел бы оказаться там, где их снимают. И этим летом видеосервис VOKA предоставит такую возможность своим зрителям: среди пользователей платформы будет разыграно путешествие мечты.

Сейчас смотреть турецкие сериалы – такой же тренд, как и бразильские или мексиканские лет тридцать назад. Миллионы поклонников по всему миру любят их за красивых актеров, любовные линии, захватывающие сюжеты, где возможно все, а также невероятные декорации, живописные пейзажи и эффектный монтаж.

Увидеть Турцию не только на экране, но и своими глазами смогут три пары счастливчиков, которых ждет перелет в Анталию, проживание в пятизвездочном отеле, бесплатный трансфер на территории Турции и отдых на море «Все включено».

Чтобы эта мечта сбылась, с 1 июня по 31 июля нужно зайти на сайт vokatour.by, дать согласие на участие в рекламной игре «Путешествуй с VOKA» и в качестве бонуса получить промокоды на бесплатную подписку VOKA «Все включено» на 14 дней. Главное условие для участия в розыгрыше – сам просмотр сериалов. Оно считается выполненным, если зрители посмотрели не меньше 30 минут контент из тематической подборки VOKA «Турецкие сериалы». Там представлено около 40 самых популярных сериалов за последние годы: «Воскресший Эртугрул», «Стамбульская невеста», «Курт Сейт и Александра», «Искупление» и другие. Поэтому у фанатов есть возможность вернуться к любимым историям, а у зрителей, которые пока не знакомы с этим жанром, увидеть, почему его популярность растет с каждым годом.

Розыгрыш призов состоится 17 августа. Участвовать в нем смогут зрители VOKA с активной подпиской.

Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по телефону «горячей линии» +375 29 196 17 16 ежедневно по будним рабочим дням с 10:00 до 17:00, а также по электронной почте igra@yaskrava.by. Период проведения рекламной игры «Путешествуй с VOKA»: с 01.06.2023 по 18.09.2023 (включая проведение розыгрыша и срок выдачи призов). Подробнее о правилах рекламной игры можно узнать здесь.

 
 
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