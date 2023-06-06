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Лукашенко: Система поступления в вузы должна быть понятной
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси рассмотрели жалобы родителей и школьников, несогласных с результатами централизованного экзамена. Поручение дал президент Александр Лукашенко. В этом году в стране вступительная кампания проходила по новым правилам. Впервые абитуриенты сдавали централизованный экзамен. Но после подсчета баллов у некоторых школьников и родителей появились вопросы к системе оценивания.
Президент поручил к следующему году четко определиться с системой поступления в вузы страны. От правительства и Министерства образования белорусский лидер ждет разных точек зрения и подходов, чтобы дальше на итоговом совещании выбрать подходящий план.
Особое внимание президент потребовал уделить работе над школьными учебниками.
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В Беларуси по поручению президента рассмотрели жалобы родителей и школьников, несогласных с результатами централизованного экзамена.
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