Лукашенко: Система поступления в вузы должна быть понятной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси рассмотрели жалобы родителей и школьников, несогласных с результатами централизованного экзамена. Поручение дал президент Александр Лукашенко. В этом году в стране вступительная кампания проходила по новым правилам. Впервые абитуриенты сдавали централизованный экзамен. Но после подсчета баллов у некоторых школьников и родителей появились вопросы к системе оценивания.

«Технического сбоя там не было. Система подсчета баллов сработала правильно. И я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди вас не понимают. Что вы там нахомутали, что вы там попридумывали. Неужели нельзя было создать четкую, понятную, простую систему? Я не говорю, что неправильная была система. Но слишком заумная. Вы ее создали сами для себя», – сказал Лукашенко.

Президент поручил к следующему году четко определиться с системой поступления в вузы страны. От правительства и Министерства образования белорусский лидер ждет разных точек зрения и подходов, чтобы дальше на итоговом совещании выбрать подходящий план.

«Чтобы это было понятно для родителей, понятно для абитуриентов, и общество чтобы нас понимало. Это важнейший вопрос. Ошибок и каких-то злоупотреблений быть не должно. Вы мою позицию знаете: должно быть справедливо. Или мы пойдем опять путем централизованного тестирования, или же мы будем сдавать экзамены путем собеседования. Или это будет некий симбиоз, смесь того и другого», – отметил Лукашенко.

Особое внимание президент потребовал уделить работе над школьными учебниками.