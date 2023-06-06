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Беларусь и Приморье развивают сотрудничество
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С Дальним Востоком Беларусь всегда готова развивать сотрудничество. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Переговоры прошли в Минске.
Развивать сотрудничество будут по всем направлениям. Акцент – на социальные проекты. Белорусские спортсмены примут участие в Играх Приморья, а дети Дальнего Востока посетят республику с экскурсиями. Планируется и создание совместных производств по переработке молочной продукции с участием китайских компаний. Особое внимание к поставкам техники.
За первые три месяца этого года товарооборот между Беларусью и Приморским краем увеличился почти в три раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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Президент Александр Лукашенко провел встречу с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.
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