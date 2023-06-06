Беларусь и Приморье развивают сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С Дальним Востоком Беларусь всегда готова развивать сотрудничество. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Переговоры прошли в Минске.

«Центр тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на Восток. И вы как никогда востребованы. Это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком, это факт. И тут нам надо работать вместе. Чтобы «расшить» эти узкие места. Мы знаем, в чем нуждается ваш край. Все, что у нас есть, к вашим услугам. Всегда помогали, отзывались на ваши просьбы», – сказал Лукашенко.

Развивать сотрудничество будут по всем направлениям. Акцент – на социальные проекты. Белорусские спортсмены примут участие в Играх Приморья, а дети Дальнего Востока посетят республику с экскурсиями. Планируется и создание совместных производств по переработке молочной продукции с участием китайских компаний. Особое внимание к поставкам техники.

«Задачи стоят по представлению белорусской техники на наших площадках. И первые 45 единиц уже находятся там. Это и МТЗ, и Бобруйск. Наши сельхозпроизводители заинтересованы в комбайнах «Полесье», которые отвечают лучшим мировым стандартам. Тем более мы договоримся, чтобы доукомплектовывать их у нас в Приморье», – отметил Кожемяко.

За первые три месяца этого года товарооборот между Беларусью и Приморским краем увеличился почти в три раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.