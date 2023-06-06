Лукашенко: Беларусь всегда готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С Дальним Востоком Беларусь всегда готова развивать сотрудничество. В этом президент Александр Лукашенко заверил губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

На встрече стороны отметили стремительный рост товарооборота между Беларусью и российским регионом. За первые три месяца этого года он увеличился почти в три раза по сравнению с таким же периодом 2022-го. В прошлом году удалось наторговать на 56 миллионов долларов. Александр Лукашенко видит перспективы для дальнейшего роста. Но отпечаток на сотрудничество накладывает расстояние, отметил белорусский лидер. Железные дороги в дальневосточном направлении перегружены.

«Центр тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на Восток. И вы как никогда востребованы. Это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком, это факт. И тут нам надо работать вместе. Чтобы «расшить» эти узкие места. Мы знаем, в чем нуждается ваш край. Все, что у нас есть, к вашим услугам. Всегда помогали, отзывались на ваши просьбы. Так будет и в дальнейшем», – сказал Лукашенко.

В Беларуси находится делегация Приморского края. Это представители бизнеса и министерств.