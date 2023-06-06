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Лукашенко: Беларусь всегда готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С Дальним Востоком Беларусь всегда готова развивать сотрудничество. В этом президент Александр Лукашенко заверил губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
На встрече стороны отметили стремительный рост товарооборота между Беларусью и российским регионом. За первые три месяца этого года он увеличился почти в три раза по сравнению с таким же периодом 2022-го. В прошлом году удалось наторговать на 56 миллионов долларов. Александр Лукашенко видит перспективы для дальнейшего роста. Но отпечаток на сотрудничество накладывает расстояние, отметил белорусский лидер. Железные дороги в дальневосточном направлении перегружены.
В Беларуси находится делегация Приморского края. Это представители бизнеса и министерств.
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Белорусский президент встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
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