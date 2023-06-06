Генпрокурор Беларуси: Люди должны знать всю правду о геноциде во время Великой Отечественной войны

- Да, трофейные документы, с ними практически никто не работал. Может быть, кто-то из специалистов и работал, мы об этом не знаем. Выяснилось, что в 1944 году на территории современной Витебской области была проведена карательная операция, уничтожено много населенных пунктов, не менее 14 тысяч человек. Это одна карательная операция, о которой мы узнали недавно. Немецкие документы, с учетом их педантичности, все это фиксировали.

А другие страны дальнего и ближнего зарубежья также охотно идут с нами на контакт и помогают расследованию?

- По-разному. Сегодня носители и идеологи неонацизма, – это страны Прибалтики, Западной Европы, США, Канады. Они с нами не сотрудничают по политическим мотивам. Что касается других государств, то на сегодняшний день мы ведем переписку со странами Латинской Америки, откликнулась и прислала большой пакет документов на немецком языке Германия. В их числе приговоры в отношении судов Германии в послевоенный период, где были осуждены военные преступники, принимавшие участие в карательных операциях на территории БССР. Хотя мы направили около сотни поручений в более чем 30 стран мира, пока основной поток информации идет из РФ, за что мы очень благодарны нашим коллегам.

По-моему, Генпрокуратура называла цифру 400 человек – это те самые преступники, которые сейчас скрываются за рубежом. Что их ждет?

- Начиная с 22 июня 1941 года, здесь уничтожали мирных людей. Нам очень важно восстановить список всех карателей, всех карательных подразделений, определить вину каждого из них поименно. Даже в отношении умерших палачей решения наших национальных судов должны быть подтверждены доказательной базой о том, что тот или иной гражданин такой-то страны в тот или иной период времени совершал преступления против человечества, которые не имеют срока давности. Сейчас разрабатываем проект закона, в соответствии с которым возможно проведение заочных процессов на территории нашей страны по отношению к уже умершим палачам. Это важно, исходя из исторической правды.

По результатам расследования вышло уже две книги, они изданы и даже переведены на английский язык. Был ли какой-то отклик от наших людей или из-за рубежа?

- Эти книги востребованы, потому что в них впервые, на мой взгляд, показана правда о том, о чем нам в школах не говорили. Что не только Германия шла уничтожать советских граждан, славян, но были и австрийцы, венгры, французы, финны и другие народности, – те, которые сегодня мы ассоциируем под названием «коллективный запад». Я благодарен коллегам, генеральному прокурору Бразилии, Аргентины, РФ, других стран, которые откликнулись на содержание этой книги. Недавно даже Генеральная прокуратура Германии прислала достаточно большое, подробное, эмоциональное письмо. Да, в нем подчеркивается и раскаяние. Но, к сожалению, мы наблюдаем, что слова, мягко говоря, расходятся с реалиями сегодняшнего дня.

На этом фоне поражают Прибалтика и, в частности, Латвия, которые легализуют марши бывших эсэсовцев и националистические формирования под видом спортивных клубов, сносят памятники советским воинам. К чему это все? Кому это нужно и какова цель?

Города-герои

Минск Как пережил 1100 дней оккупации? - Вопрос непростой, он выходит за рамки юридической оценки. Но я хочу подчеркнуть очень важную мысль. История развивается по спирали. Сегодня новый виток, новая эра эпидемии фашизма. Это не родилось на пустом месте. Надо понимать, что в 1945 году фашизм не был побежден. Десятки тысяч нацистских преступников бежали куда? В США, Канаду, Латинскую Америку. Для чего? Для того, чтобы там потом спокойно жить, помогать властям этих стран, растить новое поколение идеологически подкованных новых фашистов. Вот они их вырастили, и сейчас при финансовой поддержке правительств этих стран они организовали второй поход на восток. Те, кто знает и учит историю, понимают, что цели и задачи не поменялись. Вот такая горькая правда.

Если мы не будем знать нашу историю, ее перепишут те, кому она выгодна. 600 тысяч советских солдат погибло, освобождая Польшу. По замыслу фашистской Германии, поляков как этноса не должно было быть, Польши как государства не должно было быть. Сейчас память об этих людях просто взяли и уничтожили. Если мы не будем хранить память и помнить о том, что было здесь, на территории БССР, то с таким же успехом они завтра расскажут, что здесь этого не было. Знаете, как литовские каратели себя называли? Волонтеры. То есть они вешали, жгли, убивали, а назывались волонтеры. Нам нужны такие волонтеры? Я думаю, что нет. А что сейчас поменялось? Они тоже себя называют волонтерами, только они уже несут демократию. Но из документов, которые поступают, мы узнаем новые факты. Не только то, что жгли, резали, убивали. Из последних российских документов известно: травили, сбрасывали с самолетов ядовитые вещества в Витебской области, танками давили, артиллерией расстреливали. Люди должны знать правду.