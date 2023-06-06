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Генпрокурор Беларуси: Люди должны знать всю правду о геноциде во время Великой Отечественной войны
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В 2021 году Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. В ходе расследования о массовых преступлениях нацистов выявляются все новые факты. Следствие основывается на исторических документах и свидетельствах очевидцев. Большое содействие в этой работе оказывает Российская Федерация.
Почему так важно продолжать поиски правды, в программе
Два года исполнилось с момента, как Генпрокуратура начала расследование по делу о геноциде мирных жителей на территории республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Почти 80 лет прошло, почему именно сейчас?
- Память о той страшной, ужасной войне для всех нас, советских людей, священна. Мы на этом выросли. У каждой семьи есть родственники, которые или воевали, или погибли, или были уничтожены фашистами в период оккупации. Для нас эта тема больна, – и потому, что еще живы свидетели тех страшных событий, и потому, что мы видим, как современные потомки тех фашистов, нацистов пытаются переписать историю, исказить Великую Победу, превратить злодеев и карателей в неких праведников.
В 2020 году, когда в нашей стране произошла попытка государственного переворота, попытка захвата власти. Уже первые расследования уголовных дел показали, что как раз неонацисты, выращенные на Западе, на Украине и в странах Прибалтики, – один из элементов той ударной силы, тех боевиков, которые шли в первых рядах в августе 2020 года. Тогда стало понятно, что мы что-то очень серьезно упустили, что-то потеряли в воспитании молодежи, в идеологии, и выяснили, что не мы пишем историю, а за нас кто-то пытается ее переписать. Поэтому встал ребром вопрос о необходимости принятия жестких действенных мер для того, чтобы поставить надежный заслон в этом плане, противодействовать экспансии неонацистской, фашистской идеологии сюда, на восток, к нам в Беларусь. Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко были озвучены предложения о возбуждении уголовного дела о геноциде белорусского народа. Необходимо сказать людям всю правду без купюр.
Можем ли мы сегодня говорить о результатах работы следственной группы? Может быть, вскрылись какие-то факты?
- Факты вскрываются каждый день. Это, по сути, национальный проект. В работе огромной следственной группы задействованы все прокуроры. Беларусь – это одна большая братская могила. Поэтому в нашей стране нет ни одного района, где бы не было массового уничтожения людей, где бы не проводились карательные операции. Мы установили дополнительно более 1700 деревень, которые были уничтожены фашистами и их пособниками. Было полностью либо частично уничтожено более 11 тысяч населенных пунктов. На нашей территории было уничтожено более 3 млн советских граждан, включая граждан СССР, военнопленных и иных лиц, которые бежали с оккупированных территорий, пытались здесь укрыться от войны. Установлено дополнительно более 70 лагерей смерти. На территории Белорусской ССР в период оккупации действовало больше 580 лагерей смерти. Такого в истории не было на территории ни одного государства. Фактичекски на территории БССР был создан конвейер по уничтожению всех людей. То есть БССР и другие оккупированные территории, по документам фашистской Германии, должны были полностью быть зачищены для того, чтобы эти территории заселяли немцы. Ну и какой-то небольшой процент белорусов, по разным документам, речь идет от 10 до 15%, должны были быть превращены в рабов и потом все равно уничтожены. Дополнительно выявлено больше десятка неизвестных карательных операций. За весь период оккупации на территории нашей страны немцы и их пособники провели более 140 карательных операций. Они проводились практически до последнего дня освобождения Красной Армией территории БССР, до последнего момента, то есть до 1944 года здесь постоянно уничтожались люди.
Сейчас свидетельских показаний десятки…
- Не десятки, а сотни! На сегодняшний день мы допросили более 17,5 тысяч живых свидетелей, из них более 7700 – узников концлагерей. Мы проводим каждый допрос с применением видеозаписи. Бегут мурашки по коже, когда чувствуешь ту боль, те страдания, которые они перенесли, – это просто надо видеть, чувствовать. Сейчас мы обратились к нашим коллегам по странам СНГ с тем, чтобы они помогли нам установить выходцев из БССР, еще живых свидетелей. Мы и там будем допрашивать, с применением видеозаписи, чтобы создать полную, объективную, беспристрастную картину.
Мы говорим о сотне мест раскопок на территории Беларуси за эти два года, как вы их находите?
- Проверяются все данные, которые мы получаем от свидетелей. Это не только живые свидетели геноцида, но и их родственники. Второй путь – это архивы, не только наши, но и других стран, в первую очередь РФ, других государств. И архивы наших органов КГБ и МВД – те, которые раньше были засекречены. Вся эта информация проверяется.
С выходом на местность мы фиксируем эту точку. Далее, после завершения мероприятий, связанных с осмотром места происшествия и извлечения всех останков, проведения экспертиз по ним проходят мероприятия по увековечиванию памяти. Дальше ведется воспитательная и идеологическая работа. Обязательно посещение этих мест школьниками, подростками. Это мы делаем вместе с нашими коллегами из других государственных органов. Мы можем сказать о том, что завершили работу по этому трагическому месту, только после того, как оно увековечено, зафиксировано, по нему установлены все обстоятельства, не осталось белых пятен. На сегодняшний день таких мест установлено более 300, список пополняется. В советский период говорили о 186 сожженных деревнях полностью с жителями. Сегодня этот список, по нашему предложению, должен быть дополнен на сотню населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни.
Есть ли факты, которые удалось вскрыть при участии российских коллег?
- Из последнего большого объема документов, который получили из архивов РФ, мы узнали об одной из карательных операций, о которой никто никогда не знал. Это «Обезьяна в клетке». Все карательные операции назывались с цинизмом: «Зимнее волшебство», «Охота на зайцев», «Праздник урожая». Вдумайтесь, «Обезьяна в клетке»! Они всех считали за обезьян, за людей второго сорта. Это абсолютно новая, свежая информация из переведенных в основном с немецкого языка документов, которые раньше не изучались.
- Да, трофейные документы, с ними практически никто не работал. Может быть, кто-то из специалистов и работал, мы об этом не знаем. Выяснилось, что в 1944 году на территории современной Витебской области была проведена карательная операция, уничтожено много населенных пунктов, не менее 14 тысяч человек. Это одна карательная операция, о которой мы узнали недавно. Немецкие документы, с учетом их педантичности, все это фиксировали.
А другие страны дальнего и ближнего зарубежья также охотно идут с нами на контакт и помогают расследованию?
- По-разному. Сегодня носители и идеологи неонацизма, – это страны Прибалтики, Западной Европы, США, Канады. Они с нами не сотрудничают по политическим мотивам. Что касается других государств, то на сегодняшний день мы ведем переписку со странами Латинской Америки, откликнулась и прислала большой пакет документов на немецком языке Германия. В их числе приговоры в отношении судов Германии в послевоенный период, где были осуждены военные преступники, принимавшие участие в карательных операциях на территории БССР. Хотя мы направили около сотни поручений в более чем 30 стран мира, пока основной поток информации идет из РФ, за что мы очень благодарны нашим коллегам.
По-моему, Генпрокуратура называла цифру 400 человек – это те самые преступники, которые сейчас скрываются за рубежом. Что их ждет?
- Начиная с 22 июня 1941 года, здесь уничтожали мирных людей. Нам очень важно восстановить список всех карателей, всех карательных подразделений, определить вину каждого из них поименно. Даже в отношении умерших палачей решения наших национальных судов должны быть подтверждены доказательной базой о том, что тот или иной гражданин такой-то страны в тот или иной период времени совершал преступления против человечества, которые не имеют срока давности. Сейчас разрабатываем проект закона, в соответствии с которым возможно проведение заочных процессов на территории нашей страны по отношению к уже умершим палачам. Это важно, исходя из исторической правды.
По результатам расследования вышло уже две книги, они изданы и даже переведены на английский язык. Был ли какой-то отклик от наших людей или из-за рубежа?
- Эти книги востребованы, потому что в них впервые, на мой взгляд, показана правда о том, о чем нам в школах не говорили. Что не только Германия шла уничтожать советских граждан, славян, но были и австрийцы, венгры, французы, финны и другие народности, – те, которые сегодня мы ассоциируем под названием «коллективный запад». Я благодарен коллегам, генеральному прокурору Бразилии, Аргентины, РФ, других стран, которые откликнулись на содержание этой книги. Недавно даже Генеральная прокуратура Германии прислала достаточно большое, подробное, эмоциональное письмо. Да, в нем подчеркивается и раскаяние. Но, к сожалению, мы наблюдаем, что слова, мягко говоря, расходятся с реалиями сегодняшнего дня.
На этом фоне поражают Прибалтика и, в частности, Латвия, которые легализуют марши бывших эсэсовцев и националистические формирования под видом спортивных клубов, сносят памятники советским воинам. К чему это все? Кому это нужно и какова цель?
Если мы не будем знать нашу историю, ее перепишут те, кому она выгодна. 600 тысяч советских солдат погибло, освобождая Польшу. По замыслу фашистской Германии, поляков как этноса не должно было быть, Польши как государства не должно было быть. Сейчас память об этих людях просто взяли и уничтожили. Если мы не будем хранить память и помнить о том, что было здесь, на территории БССР, то с таким же успехом они завтра расскажут, что здесь этого не было. Знаете, как литовские каратели себя называли? Волонтеры. То есть они вешали, жгли, убивали, а назывались волонтеры. Нам нужны такие волонтеры? Я думаю, что нет. А что сейчас поменялось? Они тоже себя называют волонтерами, только они уже несут демократию. Но из документов, которые поступают, мы узнаем новые факты. Не только то, что жгли, резали, убивали. Из последних российских документов известно: травили, сбрасывали с самолетов ядовитые вещества в Витебской области, танками давили, артиллерией расстреливали. Люди должны знать правду.
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