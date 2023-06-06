Самые популярные специальности в Беларуси: кем хотят стать выпускники?

В топе самых востребованных специальностей Беларуси – летчик гражданской авиации. Наиболее высокий конкурс на бюджет и стоимость платного обучения. Второе и третье места по популярности заняли дипломаты и стоматологи. Кем еще хотят стать современные выпускники, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Тимофей Толчков готовится к очередной сессии. Он, будущий стоматолог, будет сдавать профильные предметы. Говорит, волнение есть, но не такое сильное, как перед выпускными экзаменами. Статус «школьника» на «студента» сменил два года назад.
«Поступить было довольно-таки сложно. Во-первых, баллы значительные, а во-вторых, конкуренция. И все-таки этап поступления очень нервный, очень тяжелый для любого студента и абитуриента», – отметил студент Белорусского государственного медуниверситета Тимофей Толчков.
Стоматология – одна из самых популярных специальностей в медвузе. За ней лечебное дело и фармация. Большая часть мест – бюджетные.
«Мы можем говорить только про конкурс, который был в прошлом году. Тогда из 400 баллов на стоматолога нужно было набрать больше, чем 364 балла. А на лечебное – почти 360 баллов из 400. Но в этом году система поступления у нас меняется. Сейчас отдельно идет набор на целевую подготовку по устному экзамену. На общебюджетный и платный набор будет идти по результатам ЦТ и ЦЭ», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медуниверситета Андрей Гиндюк.
В Государственную академию авиации поступают за мечтой. Два года назад здесь открылась специальность пилота. Критерии отбора строгие – высокий балл и отменное здоровье. Конкурс – пять человек на место. Стоимость платного обучения – самая высокая.
«Это порядка 200 тысяч белорусских рублей за весь период. Это самая большая стоимость обучения в нашей стране по любой специальности, которая есть. Но это конкурентоспособная цена по сравнению с близлежащими странами. Для сравнения, я не буду называть организации и и страны, но цена варьируется от 135 тысяч евро до 110», – заявил ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич.
В главном вузе страны Белгосуниверситете за звание «самой популярной» соревнуются несколько специальностей: лингвострановедение, дизайн, менеджмент, биохимия, прикладная информатика, право. Конкурс – в среднем по три человека на место.
«Эти специальности в рейтинге стоимости обучения будут иметь более высокую стоимость, чем другие специальности, это где-то порядка на 20-30% может быть выше, чем другие специальности университета», – пояснил первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белгосуниверситета Вячеслав Молофеев.
Появились в вузе и новые специальности. На них тоже ожидают высокий спрос. Это кибербезопасность, графический дизайн, востоковедение, фундаментальная физика.
В Беларуси в этом году школу заканчивают почти 53 тысячи выпускников. При этом в вузах республики предусмотрено более 27-ми тысяч бюджетных мест.