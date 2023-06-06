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Самые популярные специальности в Беларуси: кем хотят стать выпускники?

06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самые популярные специальности в Беларуси: кем хотят стать выпускники?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В топе самых востребованных специальностей Беларуси – летчик гражданской авиации. Наиболее высокий конкурс на бюджет и стоимость платного обучения. Второе и третье места по популярности заняли дипломаты и стоматологи. Кем еще хотят стать современные выпускники, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Тимофей Толчков готовится к очередной сессии. Он, будущий стоматолог, будет сдавать профильные предметы. Говорит, волнение есть, но не такое сильное, как перед выпускными экзаменами. Статус «школьника» на «студента» сменил два года назад.

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Благодаря чему?
«Поступить было довольно-таки сложно. Во-первых, баллы значительные, а во-вторых, конкуренция. И все-таки этап поступления очень нервный, очень тяжелый для любого студента и абитуриента», – отметил студент Белорусского государственного медуниверситета Тимофей Толчков.

Стоматология – одна из самых популярных специальностей в медвузе. За ней лечебное дело и фармация. Большая часть мест – бюджетные.

«Мы можем говорить только про конкурс, который был в прошлом году. Тогда из 400 баллов на стоматолога нужно было набрать больше, чем 364 балла. А на лечебное – почти 360 баллов из 400. Но в этом году система поступления у нас меняется. Сейчас отдельно идет набор на целевую подготовку по устному экзамену. На общебюджетный и платный набор будет идти по результатам ЦТ и ЦЭ», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медуниверситета Андрей Гиндюк.

В Государственную академию авиации поступают за мечтой. Два года назад здесь открылась специальность пилота. Критерии отбора строгие – высокий балл и отменное здоровье. Конкурс – пять человек на место. Стоимость платного обучения – самая высокая.

«Это порядка 200 тысяч белорусских рублей за весь период. Это самая большая стоимость обучения в нашей стране по любой специальности, которая есть. Но это конкурентоспособная цена по сравнению с близлежащими странами. Для сравнения, я не буду называть организации и и страны, но цена варьируется от 135 тысяч евро до 110», – заявил ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич.

В главном вузе страны Белгосуниверситете за звание «самой популярной» соревнуются несколько специальностей: лингвострановедение, дизайн, менеджмент, биохимия, прикладная информатика, право. Конкурс – в среднем по три человека на место.

«Эти специальности в рейтинге стоимости обучения будут иметь более высокую стоимость, чем другие специальности, это где-то порядка на 20-30% может быть выше, чем другие специальности университета», – пояснил первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белгосуниверситета Вячеслав Молофеев.

Появились в вузе и новые специальности. На них тоже ожидают высокий спрос. Это кибербезопасность, графический дизайн, востоковедение, фундаментальная физика.

В Беларуси в этом году школу заканчивают почти 53 тысячи выпускников. При этом в вузах республики предусмотрено более 27-ми тысяч бюджетных мест.



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В главном вузе страны Белгосуниверситете за звание «самой популярной» соревнуются несколько специальностей. Конкурс – в среднем по три человека на место.
 
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