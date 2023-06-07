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Новые медийные инструменты обсудили парламентарии России и Беларуси
07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентарии России и Беларуси говорили об информационном пространстве и его роли в обеспечении суверенитета Союзного государства. Обсудили новые общие медийные инструменты, которые могут появиться и использование тех ресурсов, которые сегодня уже есть, передает «МИР 24».
Парламентарии также подчеркнули, что россияне и белорусы уже давно мыслят одинаково, а это признак истинного единства.
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По словам председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадия Давыдько, информационная гигиена сейчас крайне важна.
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