Новые медийные инструменты обсудили парламентарии России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии России и Беларуси говорили об информационном пространстве и его роли в обеспечении суверенитета Союзного государства. Обсудили новые общие медийные инструменты, которые могут появиться и использование тех ресурсов, которые сегодня уже есть, передает «МИР 24».

«Информационная гигиена сейчас крайне важна. Можно испить из копытца бесовского, стать козленочком и погибнуть и морально, и физически. Чистота наших информационных источников – главная забота нашего сообщества», – сказал председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько.

Парламентарии также подчеркнули, что россияне и белорусы уже давно мыслят одинаково, а это признак истинного единства.