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Новые медийные инструменты обсудили парламентарии России и Беларуси

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые медийные инструменты обсудили парламентарии России и Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламентарии России и Беларуси говорили об информационном пространстве и его роли в обеспечении суверенитета Союзного государства. Обсудили новые общие медийные инструменты, которые могут появиться и использование тех ресурсов, которые сегодня уже есть, передает «МИР 24».

«Информационная гигиена сейчас крайне важна. Можно испить из копытца бесовского, стать козленочком и погибнуть и морально, и физически. Чистота наших информационных источников – главная забота нашего сообщества», – сказал председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько.

Парламентарии также подчеркнули, что россияне и белорусы уже давно мыслят одинаково, а это признак истинного единства.



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По словам председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадия Давыдько, информационная гигиена сейчас крайне важна.
 
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