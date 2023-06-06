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Президент Беларуси одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ
06.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ, сообщает
«Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство», – отмечается в сообщении.
«Заключение соглашения будет способствовать развитию промышленной кооперации, внедрению инноваций, созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств-участников СНГ», – подчеркнули в пресс-службе.
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