Президент Беларуси одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство», – отмечается в сообщении.

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